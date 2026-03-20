MotoGP Brazilië 2026: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Voor de MotoGP is het geen compleet nieuw circuit, maar geen van de deelnemers heeft ooit aan de start gestaan van een WK-race op Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia. Het gerenoveerde circuit was tussen 1987 en 1989 al driemaal gastheer van de Grand Prix van Brazilië. Dat evenement keert dit jaar terug op de MotoGP-kalender.

Lokale held Diogo Moreira kent het circuit van Goiânia al, maar voor de overige rijders wordt het aankomende weekend een grote ontdekkingstocht. Gaat Marco Bezzecchi daar het beste mee om en pakt hij ook de tweede Grand Prix-zege van 2026, of weet Marc Márquez terug te slaan na zijn uitvalbeurt in de GP van Thailand?

Hoe laat is de MotoGP op tv: kwalificatie GP van Brazilië

Datum: zaterdag 21 maart 2026

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 14.45 uur

Start kwalificatie: 14.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Brazilië wordt verreden op zaterdag 21 maart 2026. De belangrijke sessie op het Autódromo Internacional Ayrton Senna begint zoals gebruikelijk om 10.50 uur lokale tijd, en door het tijdsverschil van vier uur is het dan 14.50 uur in Nederland.

Ziggo Sport zendt de kwalificatie in Goiânia live uit. Om 14.45 uur begint het liveverslag, met commentaar van Frank Weeink en Barry Veneman. Klanten van kabelaar Ziggo kunnen live en gratis kijken via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider is aangesloten, kan kijken via hoofdkanaal Ziggo Sport. Deze zender is onderdeel van het pakket Ziggo Sport Totaal.

Hoe laat is de MotoGP op tv: sprintrace GP van Brazilië

Datum: zaterdag 21 maart 2026

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 18.30 uur

Start kwalificatie: 19.00 uur

Later op zaterdag 21 maart 2026 wordt de sprintrace voor de MotoGP GP van Brazilië verreden. De korte race van vijftien ronden begint traditiegetrouw om 15.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 19.00 uur.

Ook de sprintrace in Brazilië wordt live uitgezonden door Ziggo Sport. Om 18.30 uur begint de voorbeschouwing op de actie, waarna Frank Weeink en Barry Veneman de beelden van commentaar voorzien. Ziggo-klanten kunnen de sprintrace gratis bekijken via het openbare kanaal 14, klanten van andere providers hebben een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Zij kunnen inschakelen via hoofdkanaal Ziggo Sport.

Hoe laat is de MotoGP op tv: Grand Prix van Brazilië 2026

Datum: zondag 22 maart 2026

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 18.10 uur

Start kwalificatie: 19.00 uur

Op zondag 22 maart 2026 staat vervolgens de MotoGP Grand Prix van Brazilië op het programma. De lange race, waarin de rijders 31 ronden moeten afleggen, begint om 15.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 19.00 uur.

De race-actie is live te zien bij Ziggo Sport. De uitzending begint om 18.10 uur met een voorbeschouwing, waarna Frank Weeink en Barry Veneman de commentatoren van dienst zijn. Ziggo-klanten kijken gratis naar de race in Goiânia via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, heeft een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal en kan inschakelen via hoofdkanaal Ziggo Sport.

MotoGP tijden: Grand Prix van Brazilië 2026

Datum Sessie Lokale tijd (GMT-3) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 20 maart Eerste vrije training 11.05u - 12.05u 15.05u - 16.05u Vrijdag 20 maart Training 15.20u - 16.35u 19.20u - 20.35u Zaterdag 21 maart Tweede vrije training 10.10u - 10.40u 14.10u - 14.40u Zaterdag 21 maart Kwalificatie - Q1 10.50u - 11.05u 14.50u - 15.05u Zaterdag 21 maart Kwalificatie - Q2 11.15u - 11.30u 15.15u - 15.30u Zaterdag 21 maart Sprintrace 15.00u 19.00u Zondag 22 maart Warm-up 10.40u - 10.50u 14.40u - 14.50u Zondag 22 maart GP van Brazilië 15.00u 19.00u

MotoGP kijken via Ziggo Sport

De uitzendrechten van de MotoGP in Nederland zijn in handen van Ziggo Sport. Dit houdt in dat alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live te zien zijn bij de zender. Als je klant bent bij kabelaar Ziggo, kun je meestal gratis kijken via het openbare kanaal 14.

Klanten van andere providers hebben een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Dit pakket kost 14,95 euro per maand en bestaat uit zes sportzenders, waarmee je naast motorsport ook autosport, voetbal, golf, tennis en diverse andere sporten kunt volgen. De meeste MotoGP-actie wordt uitgezonden op hoofdkanaal Ziggo Sport, al wordt soms door het aanbod van andere sporten uitgeweken naar Ziggo Sport 3.

MotoGP kijken in Nederland met de Videopass

De MotoGP biedt zelf een alternatief aan om de actie te bekijken in Nederland: de Videopass. Alle baanactie van de MotoGP, Moto2 en Moto3 is live en on demand via deze streamingdienst te zien, net als achtergronden, persconferenties, documentaires en historische races. Internationale experts verzorgen in het Engels zowel het commentaar als de analyses, al ontbreekt de optie voor Nederlands commentaar.

De MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar. Wie ook live timing bij zijn pakket wil, betaalt negen euro extra.

Hoe laat is de Moto2 op tv: Grand Prix van Thailand 2026

Datum: zondag 22 maart 2026

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 16.50 uur

Start race: 17.15 uur

Moto2-rijders Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh werken op zondag 22 maart 2026 ook hun race af in Brazilië. Het startsein voor de race in Goiânia wordt om 13.15 uur lokale tijd gegeven, oftewel 17.15 uur in Nederland.

Ook de Moto2-race is voor Ziggo-klanten live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, heeft een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Je kunt de race dan zien via hoofdkanaal Ziggo Sport, waar de uitzending om 16.50 uur begint. Het commentaar wordt geleverd door Guido Fenneman en Nigel Walraven.