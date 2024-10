MotoGP bevestigt tweejarige engine freeze

Het bericht dat FIM van plan was om de engine freeze in te stellen was Motorsport.com al halverwege september ter ore gekomen, maar de motorsportorganisatie heeft donderdag bevestigd dat er in het seizoen 2026 inderdaad niets aan de motorblokken veranderd mag worden. De blokken van 2025 worden dus ook in 2026 gebruikt. Volgens FIM is de maatregel doorgevoerd om de kosten te drukken. De fabrikanten kunnen zich concentreren op de nieuwe motorische regels voor 2027, terwijl er geen geld besteed hoeft te worden aan de ontwikkeling van de huidige krachtbronnen. Op dit moment beschikken de MotoGP-machines over motoren van 1000cc, dat wordt vanaf 2027 verminderd naar 850cc.

Opvallend is dat Honda en Yamaha wel met updates van de krachtbronnen mogen komen. De Japanse merken staan op een straatlengte achterstand ten opzichte van de Europese concurrenten en mogen doorgaan met de ontwikkelingen, in een poging het gat te verkleinen. Mochten de merken daarin slagen, dan zullen zij ook onder de engine freeze gaan vallen.

Het is niet de eerste keer dat de MotoGP een engine freeze ingaat. Tussen 2020 en 2021 gebeurde dat ook al en ook toen was kostenbesparing de reden. De motorklasse kreeg flinke klappen van de coronapandemie en om te voorkomen dat er te veel geld gespendeerd zou worden aan de ontwikkeling van de krachtbronnen werd er toen een engine freeze ingesteld.

Hoe gaat de engine freeze eruit zien?

De openingsrace van het volgende seizoen in Buriram gaat in het licht van de engine freeze erg interessant worden. Tot die tijd mogen de fabrikanten namelijk de motorblokken doorontwikkelen. In Thailand worden deze verzegeld door de stewards van FIM en het teamverbond IRTA en is een upgrade tot aan eind 2026 niet mogelijk. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer er problemen zijn met de veiligheid. Yamaha deed in 2020 bijvoorbeeld een keer een beroep op zo'n uitzondering. Het merk had toen problemen ontdekt met de kleppen bij de machines van Valentino Rossi en Maverick Viñales en het kreeg de kans om deze op te lossen.