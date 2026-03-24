MotoGP belooft verbeteringen na problemen GP Brazilië

MotoGP heeft het onderzoek naar de problemen tijdens de Grand Prix van Brazilië afgerond en belooft dat deze vóór de volgende editie in 2027 worden opgelost. Twee dagen na het raceweekend kwam de wedstrijdleiding met een uitgebreide verklaring over de issues die de terugkeer van het kampioenschap naar Brazilië, na twintig jaar afwezigheid, overschaduwden.

Volgens MotoGP werd het sinkhole dat na de kwalificatie opdook op het start-finishgedeelte veroorzaakt door "het instorten van een niet-gedocumenteerd oud rioleringssysteem onder het asfalt."

Het gat werd direct gedicht door het circuitpersoneel, waardoor de actie later kon worden hervat – zij het met flinke vertragingen. De sprintrace begon uiteindelijk 80 minuten later dan gepland, terwijl de Moto2-kwalificatie werd verplaatst naar zondagochtend.

Medewerkers herstellen een sinkhole op start-finish Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

MotoGP vindt oorzaken

De verslechtering van het asfalt in bocht 11 en 12 werd omschreven als "lokale degradatie", veroorzaakt door "hoge temperaturen en intensief gebruik van de baan" na de Moto2- en Moto3-races.

Hoewel "alle losse steentjes" van het circuit werden verwijderd, bleef er volgens MotoGP een "klein risico op verdere slijtage" bestaan. Daarom werd besloten de race met acht ronden in te korten. Met een nieuwe afstand van 23 ronden – 75% van de oorspronkelijke race – konden wel volledige WK-punten worden toegekend.

Daarnaast speelde ook het extreme weer een rol. De organisatie meldde dat de ongekend zware regenval in aanloop naar het weekend had bijgedragen aan de problemen met het asfalt en ook de afrondende werkzaamheden aan het circuit had beïnvloed.

Ook de kwaliteit van het nieuwe asfalt kwam ter sprake. MotoGP benadrukte dat de samenstelling en aanleg per locatie verschillen en door het circuit worden bepaald, waarna de internationale motorsportfederatie FIM controleert of aan alle veiligheidseisen wordt voldaan.

Volledige verklaring MotoGP

Na de problemen met het asfalt tijdens de Grand Prix van Brazilië hebben het circuit en de promotor een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken, waaronder de uitzonderlijke regenval die de afrondende werkzaamheden beïnvloedde en bijdroeg aan de problemen.

Op zaterdag ontstond een groot defect in het asfalt door het instorten van een niet-gedocumenteerd oud rioleringssysteem onder de baan. Het probleem, dat zich buiten de ideale lijn bevond, werd snel verholpen, waardoor later op de dag weer gereden kon worden.

Op zondag werd na de Moto2-race lokale asfaltdegradatie zichtbaar, veroorzaakt door hoge temperaturen en intensief gebruik van de baan.

Ondanks het verwijderen van alle losse delen bleef er een klein risico bestaan op verdere verslechtering tijdens de MotoGP-race. Circuitmedewerkers werkten tot vlak voor de start om de baan te prepareren, maar uit veiligheidsoverwegingen besloot de wedstrijdleiding de race in te korten tot 23 ronden (75% van de oorspronkelijke afstand). Teams werden hierover direct geïnformeerd.

Het homologatieproces van MotoGP-circuits wordt beheerd door de FIM en start meer dan een jaar van tevoren, inclusief uitgebreide inspecties. Omdat elke locatie een andere asfaltmix en aanlegmethode vereist, worden deze door het circuit bepaald en ter goedkeuring aan de FIM voorgelegd.

De problemen in Brazilië zijn erkend door zowel de promotor als het circuit en zullen worden opgelost vóór de volgende editie. De Grand Prix trok 148.384 fans naar het Autódromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, wat de populariteit van MotoGP in Brazilië onderstreept en kansen biedt voor verdere wereldwijde groei.