MotoGP stelt bandenspanningscontrole uit tot GP Italië op Mugello

De afgelopen jaren maakten de diverse MotoGP-fabrikanten allemaal gebruik van andere sensoren om de bandenspanning te meten. Na de GP van Spanje van 2022 kwam echter naar buiten dat winnaar Francesco Bagnaia de race met een te lage bandendruk had gereden. Als gevolg daarvan voelden de FIM en de MotoGP zich geroepen om de kwestie aan te pakken. Voor 2023 werd daarom besloten tot de invoering van een universeel tyre pressure monitoring system (TPMS), dat de data over de bandenspanning rechtstreeks doorstuurt naar de wedstrijdleiding. Alle motoren zijn sinds de wintertests en de openingsrace in Portimão met het systeem uitgerust.

Wel besloten de FIM en de IRTA, de vereniging van teams, dat de eerste drie races van 2023 zouden dienen als testfase om het systeem te verfijnen en ervoor te zorgen dat de metingen correct zijn. Na de GP van de Verenigde Staten zou die testfase ten einde komen, waarna er vanaf de Spaanse GP in Jerez ook straffen uitgedeeld zouden kunnen worden als er overtredingen worden geconstateerd. Motorsport.com heeft echter vernomen dat is besloten om de testfase van de nieuwe TPMS te verlengen tot en met de Franse Grand Prix, de vijfde race op de kalender. Ook de GP van Spanje van aankomend weekend valt zodoende nog onder de testfase. Naar verwachting wordt het systeem vanaf de Italiaanse GP op Mugello, die op 4 juni wordt verreden, volledig in gebruik genomen.

Officials zijn van mening dat het systeem in de testfase al correct heeft gewerkt, maar ze vinden dat er meer tijd nodig is om het verder te perfectioneren en zo te voorkomen dat er fouten in sluipen bij het bestraffen van coureurs. Die kunnen op een straf rekenen als ze meer dan de helft van de ronden in een race met een bandenspanning rijden die lager is dan wat bandenleverancier Michelin voorschrijft. De TPMS controleert de bandendruk doorlopend en stuurt deze gegevens dus direct door naar de wedstrijdleiding. Uit gegevens van de FIM is overigens gebleken dat de teams en coureurs zich tot dusver goed aan de regels hebben gehouden, want geen enkele coureur had bestraft moeten worden voor een overtreding in de eerste drie races van het MotoGP-seizoen 2023.