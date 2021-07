MotoGP-baas Suzuki gaat managementstructuur deze zomer evalueren

Brivio stond bekend als de architect van het Suzuki MotoGP-team, maar vertrok als teammanager toen hij een aantrekkelijke aanbieding kreeg van het Alpine F1-team. Suzuki kon in de korte periode tussen het nieuws en de bekendmaking geen nieuwe teammanager vinden en stelde binnen het huidige team een select comité samen met de verschillende managers uit het team.

“De teammanager heeft een grote invloed op een klein team, of het nu Davide Brivio is of iemand anders”, vertelde projectleider Shinichi Sahara in gesprek met Motorsport.com. “Maar we moeten tegelijkertijd ook stellen dat de operatie draait op teamwerk, heel veel mensen hebben hun eigen rol en zijn daarin ontzettend goed.”

Met het vertrek van Brivio moest de werkwijze flink overhoop binnen Suzuki, maar volgens Sahara heeft dat geen negatieve gevolgen gehad. “Ik kan niet ontkennen dat Davide als persoon en als teammanager een enorm belangrijke rol gespeeld heeft in de opbouw van het team, we zaten altijd op dezelfde golflengte. Zijn plotselinge vertrek dwong ons ertoe om een aanpassing te doen en onze manier van werken opnieuw te evalueren. Dit heeft geholpen om het beste uit onszelf te halen.”

Groep van 7

Inmiddels is de ‘Groep van 7’ opgericht, een comité dat de leiding heeft over het team. Vooral voor Sahara, die leiding geeft aan deze groep, heeft dit voor verandering gezorgd. “Dit heeft ervoor gezorgd dat we een sterke groep mensen hebben die goed werken, hetzelfde doel nastreven en dezelfde visie hebben”, aldus Sahara, die sinds dit seizoen bij elke Grand Prix aanwezig is. “Persoonlijk heb ik meer werk nu ik de rol van teammanager combineer met mijn werk als projectleider. Dat ik de kans heb om meer op het circuit actief te zijn en elke Grand Prix te zien, geeft mij ook een beter beeld van het team. Ik zie veel dingen met eigen ogen die normaal voor me gefilterd werden.

Op de korte termijn gaat Suzuki niet op zoek naar een andere teammanager. “Het is duidelijk dat we dit seizoen niets gaan doen, daarvoor zit er te veel planning achter”, aldus Sahara. “We hebben al een snelle en overhaaste beslissing moeten nemen toen Davide zijn vertrek aankondigde, we kiezen in dit geval liever voor een rustige aanpak.” Tijdens de zomer gaat men de huidige werkwijze evalueren. “Er zijn allerlei mogelijkheden om de managementstructuur toe te passen, maar daar ga ik deze zomer eens over nadenken.”