“Wat betreft het spektakel staat F1 bovenaan in het motorsportspectrum”, zegt Dorna Sports CEO Ezpeleta in een exclusief interview met Motorsport.com. “Het is ons doel om aan populariteit te winnen, maar zonder dat we de Formule 1 als referentie zien. Het feit dat de Formule 1 zo populair is, helpt ons ook. Ze zijn de laatste tijd enorm gegroeid, dat ligt volgens mij niet alleen aan Drive to Survive, al heeft het zeker geholpen. Ik denk dat de populariteit in golven komt en gaat. Het is nog niet lang geleden dat de Formule 1 aan het worstelen was en wij het beste waren. Je moet gewoon blijven focussen op het product en zo hard mogelijk werken.”

Bij de focus op het product is de MotoGP voor 2023 uitgekomen op het invoeren van de sprintrace. Deze wordt op zaterdagmiddag gehouden. In de Formule 1 wordt al langer geëxperimenteerd met een sprintrace op zaterdag, maar de organisatie heeft de teams nooit zover kunnen krijgen om het tijdens alle weekends in te voeren. Voor de MotoGP was dit anders, zegt Ezpeleta. “Voor ons was het meteen duidelijk dat we de sprintraces tijdens alle weekenden moesten invoeren. Als je het programma op zaterdag wilt verbeteren, moet het standaard zijn. Het nieuwe format heeft ook effect op de zondag. De warm-ups voor Moto2 en Moto3 verdwijnen, in MotoGP wordt die sessie ingekort. Daardoor ontstaat er meer tijd voor promotionele activiteiten die de rijders kunnen doen. Zowel op het circuit als op televisie. De promotors zijn heel erg enthousiast en je kunt dit niet aanbieden aan enkele races, je moet het overal doen.”

Moto2 en Moto3 blijven 'essentieel' voor MotoGP

De veranderingen zijn niet bepaald met gejuich ontvangen door de teams in Moto2 en Moto3. Zij zijn bang dat ze steeds verder op een zijspoor raken. Ezpeleta is echter van mening dat de beide opstapklassen richting de MotoGP van essentieel belang zijn voor de opbouw van een racedag. “Ons pakket is heel erg aantrekkelijk. We beginnen met Moto3 en bouwen vanaf daar de impact en het geluid op tot de start van de MotoGP. Als we rijders op zondag dichter bij het publiek kunnen brengen, dan is het beter. Maar we gaan niet aan het concept sleutelen.”

Bovendien zijn de opstapklassen van groot belang om de aanvoer van rijders te waarborgen, meent Ezpeleta. “We geloven dat de stappen door de verschillende klassen nuttig zijn. Het is minder radicaal dan in F1, niet alle goeie rijders komen van F3 naar F2. Laat staan dat ze vanuit F2 de kans krijgen om F1 te bereiken. In ons geval promoveert er elk jaar wel iemand van Moto2 naar MotoGP.” Voor het dagprogramma blijven de opstapklassen van groot belang. “Je moet ook bedenken dat een F1-race twee uur duurt, wij kunnen toeschouwers niet naar het circuit laten komen en ze één MotoGP-race van 45 minuten voorschotelen. We kopiëren alleen van F1 als we dat de moeite vinden, we zijn ervan overtuigd dat Moto3 en Moto2 van toegevoegde waarde zijn op de MotoGP.”