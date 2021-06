MotoGP-baas: “Kampioenschap sterker geworden door corona”

Het coronavirus gooide vorig seizoen roet in het eten wat betreft de zorgvuldig samengestelde kalender voor het MotoGP-kampioenschap. Met kunst- en vliegwerk kwam het kampioenschap uiteindelijk nog tot veertien evenementen die vanaf juli verreden werden. Daarbij lag de verantwoordelijkheid ook voor een groot deel bij de teams om de bubbel zo goed mogelijk gesloten te houden, al was het ook een teken van de grote belangen die spelen bij het organiseren van het kampioenschap. De pandemie zorgde ervoor dat de kalender vorig jaar nogal a-typisch was met vijf double-headers in Jerez, Spielberg, Misano, Aragon en Valencia.

Nu het ergste wat betreft het coronavirus achter de rug lijkt, kan Dorna-voorman Carmelo Ezpeleta de rekening opmaken. “Alles wat we tot nu toe gedaan hebben zou ik zo weer doen. Ik zie niet dat wij grote fouten gemaakt hebben”, vertelde Ezpeleta in gesprek met Motorsport.com. “Ik denk dat het wereldkampioenschap sterker is geworden door de manier waarop we met COVID-19 omgegaan zijn. Ik schep niet graag op, in zowel Spanje als daarbuiten hebben we onze zaken zo goed mogelijk kunnen doen.”

Australië sneuvelt, onduidelijkheid over Azië

Terwijl de rijders en teams nu van een welverdiende vakantie genieten, zijn de hoge heren van de MotoGP bezig om de laatste hand te leggen aan de kalender voor volgend seizoen. Zonder grote noodsituaties zou de kalender uit 19 evenementen moeten bestaan. Vorige week werd al duidelijk dat de Japanse Grand Prix geschrapt is ten faveure van de Amerikaanse GP op het Circuit of the Americas in Austin. Ook de Grand Prix van Australië zal waarschijnlijk de nieuwe kalender niet halen. Dat land heeft de grenzen nog altijd gesloten en de datum voor heropening is pas juni volgend jaar. “In Australië hebben we twee problemen: quarantaine en het opzetten van bubbels. Dat is op Phillip Island heel lastig omdat er maar weinig accommodatie is, het personeel zit daar grotendeels in gehuurde huizen”, aldus Ezpeleta.

De Aziatische tour zou er wel moeten komen met een wedstrijd in Maleisië en Thailand, maar de noodsituatie in die landen is nog altijd niet onder controle. Duidelijk is dat het seizoen in november in ieder geval afgesloten wordt in Valencia. Ergens in de komende dagen komt er meer informatie over de kalender voor deel twee van het seizoen.