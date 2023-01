Met name de races in Italië werden in 2022 getroffen door sterk afgenomen toeschouwersaantallen, maar ook op verschillende andere plekken zaten de tribunes lang niet vol voor de races in de MotoGP. Ondertussen hebben ook de televisiezenders meer moeite om de MotoGP goed in de markt te zetten. Door de groeiende belangstelling voor de Formule 1 is er meer concurrentie, maar bovenal lijkt een gebrek aan aansprekende figuren in de top van de motorsport een probleem te zijn. Valentino Rossi droeg de MotoGP jarenlang, maar hij heeft net als verschillende andere toprijders afscheid genomen. Marc Marquez, een ander aansprekend figuur, lag lange tijd uit de roulatie door allerlei blessureleed. Dorna CEO Carmelo Ezpeleta, organisator van het MotoGP-wereldkampioenschap, erkent dat de populariteit is teruggelopen. Tegelijkertijd trekt de interesse in bepaalde markten volgens hem juist aan. Van een crisissituatie is wat hem betreft dan ook geen sprake.

“We weten wat er gebeurt en waarom het gebeurt”, zegt Ezpeleta in gesprek met Motorsport.com. “Er zijn plekken waar we in 2022 qua publiek niet op het oude niveau kwamen. Daar zijn verschillende reden voor. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt. We hebben bijvoorbeeld de races in Jerez en Portugal te dicht op elkaar geprogrammeerd. Met Mugello maakten we de fout door de race in hetzelfde weekend als de F1-race in Monaco te plannen. We zijn in dat opzicht niet blind. En het afscheid van een icoon als Valentino heeft ook zeker impact gehad. Maar er komen andere talenten aan. In Valencia zat het vol, ondanks dat er geen Spanjaarden waren die kans maakten op de MotoGP-titel. In Duitsland zat het vol. En in Frankrijk was drukker dan ooit dankzij Quartararo en Zarco. Het is mijn plicht om te bestuderen waar we fouten maken en wat we verkeerd doen. Dat komt als eerste. En daarna kijk ik hoe we het kunnen verbeteren. Maar ik deel de mening helemaal niet dat het catastrofaal zou gaan met de MotoGP. Er is geen crisis.”

Niet nodig "om elkaar het licht uit de ogen te slaan"

Het niveau in de MotoGP ligt hoger dan ooit: meer coureurs kunnen voor overwinningen en podiums vechten. Het zorgt er wel voor dat de toppers minder opvallen. Bovendien wordt het gebrek aan een échte rivaliteit, zoals die in de tijd van Valentino Rossi vaak bestond in de MotoGP, aangewezen als belangrijke factor voor de verminderde populariteit van de sport.

“Er is rivaliteit tussen de rijders, daar bestaat geen enkele twijfel over. Aan de andere kant hebben ze ook respect voor elkaar", zegt Ezpeleta. Hij grijpt terug naar het veelbesproken seizoen 2015, toen Jorge Lorenzo er met de wereldtitel vandoor ging en de rivaliteit tussen Rossi en Marquez een kookpunt bereikte. “In 2015 schoot de interesse in het kampioenschap omhoog na de incidenten tussen Valentino, Marc en Lorenzo. Dat vond ik helemaal niks. Misschien ben ik te eerlijk, maar bij rivaliteit moet de focus liggen op het winnen. Het is niet nodig dat rijders elkaar het licht uit de ogen rijden om mensen te trekken.”

De haat tussen rijders zoals die er in het verleden regelmatig was, is Ezpeleta een doorn in het oog. “Als wij de waarden waar we als sport voor staan niet kunnen overbrengen, dan doen wij het verkeerd”, aldus Ezpeleta. “Aleix en Fabio hadden het flink met elkaar aan de stok in Assen, maar zo hoort een rivaliteit uitgespeeld te worden. Daarna komen we op terrein waar ik me liever niet begeef. Ik vond het niet goed dat Lorenzo en Pedrosa niet met elkaar spraken, ik vond het niet leuk dat Rossi en [Max] Biaggi in Barcelona met elkaar vochten achter het podium. Rivaliteit is goed, dat helpt de sport en de populariteit. Maar ik denk niet dat het verkeerd is om fatsoenlijk te blijven.”

Rivaliteit is belangrijk, maar niet doorslaggevend voor een klasse als de MotoGP, meent Ezpeleta. “Het is waarschijnlijk goed, maar je kunt ook met andere zaken komen. In het boksen is het duidelijk dat de organisatie reuring wil tussen de boksers, bij de wegingen bespugen ze elkaar zelfs. Perfect, maar dat is niet waar ik voor sta met mijn achtergrond. Races winnen is goed, maar de verliezer uitlachen niet. Ik denk dat we die waarden nog steeds kunnen verkopen. Als dat anders moet, ben ik niet langer de aangewezen persoon om dit te doen.”