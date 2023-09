MotoGP-baas: Vijfde KTM-motor op MotoGP-grid 2024 komt er niet

KTM heeft zichzelf in een lastig parket gebracht door vijf rijders vast te leggen voor het MotoGP-seizoen 2024. Het heeft toptalent Pedro Acosta, de huidige leider in de Moto2, voor volgend jaar promotie naar de koningsklasse beloofd, maar vooralsnog lijkt er geen ruimte te zijn voor de Spanjaard. Bij het fabrieksteam staan Brad Binder en Jack Miller onder contract voor 2024, terwijl het contract van Pol Espargaro bij Tech3 GasGas doorloopt tot eind volgend jaar. Augusto Fernandez leek daardoor het kind van de rekening te worden, maar zijn contract is recent ook met een jaar verlengd.

Het management van KTM is zich bewust van de benarde contractuele situatie en probeert MotoGP-promotor Dorna Sports te overtuigen om een vijfde KTM toe te laten op de grid. De organisatie is daar echter niet gevoelig voor en dus gaat dat plan niet door, zegt CEO Carmelo Ezpeleta. "Er is nooit een vijfde motor geweest voor KTM en die zal er ook nooit komen", zei hij op het Circuit de Barcelona-Catalunya over de ambitie van de Oostenrijkse fabrikant. "Het huidige systeem werkt heel goed en de privéteams hebben een waarde die ze zouden verliezen als we iedereen die erom vraagt een motor zouden geven."

Dat KTM geen groen licht krijgt voor een vijfde motorfiets op de grid betekent niet dat Dorna niet bereid is om mee te denken met het merk. Zo is Ezpeleta van plan om het huidige aantal van drie wildcardoptredens per fabrikant te verhogen. Op die manier kunnen fabrikanten die dat willen iets vaker een rijder inzetten die buiten de boot valt voor een vast zitje. "De verhoging van het aantal uitnodigingen [voor wildcards] gaat volgend jaar in", legde Ezpeleta uit. "We gaan de teams een voorstel doen, zodat ze meer wildcards kunnen inzetten."

"KTM heeft vier plekken en vijf coureurs onder contract staan. Met de hoeveelheid evenementen die we hebben is het denk ik een goede oplossing om vijf coureurs te hebben die op ieder moment op een van deze vier motoren kunnen plaatsnemen", vervolgde Ezpeleta, de situatie vergelijkt met die van voetbalteams. "Als een team twintig spelers heeft, zijn er mensen die sommige wedstrijden op de bank blijven en andere wedstrijden wel spelen." Bovendien is de topman van Dorna tevreden over hoe het nieuwe MotoGP-format is ontvangen. "Dat gaat heel goed, maar er is nog ruimte voor verbetering. De genomen maatregelen waren heel positief, maar alles moet gefinetuned worden."