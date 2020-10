MotoGP-baas: Doorgaan GP's in Valencia niet in het geding

Spanje passeerde eerder deze week de grens van een miljoen corona-besmettingen sinds de start van de pandemie. Naar verwachting wordt zondag de noodtoestand uitgeroepen om het virus weer onder controle te krijgen. Voorlopig is de sportwereld amper geraakt door deze nieuwe situatie. De Grand Prix van Teruel, gehouden in Aragon, kon ondanks een lockdown in de regio gewoon doorgaan.

Wel gingen er geruchten over de laatste drie races van dit seizoen. In Valencia is nu een nachtklok van kracht tussen middernacht en 6 uur in de ochtend. Ezpeleta verwacht echter niet dat dit invloed gaat hebben op de komende races op Ricardo Tormo. “Op het moment is alles nog hetzelfde, er is een noodsituatie in Spanje maar die heeft in principe geen impact op onze situatie”, zei Ezpeleta. “We werken tijdens de race en de restricties na 22.00 uur in de avond tot de ochtend hebben geen invloed. Op dit moment kunnen we doorgaan. We staan in nauw contact met de autoriteiten, op dit moment hebben we nog geen informatie ontvangen.”

Inmiddels heeft de MotoGP wel bekendgemaakt dat er in Valencia geen fans toegelaten worden. Met uitzondering tot de races in Misano en Le Mans zijn alle wedstrijden tot nu toe achter gesloten deuren gehouden.