MotoGP-baas Ezpeleta ziet strategische veranderingen sinds komst Liberty

De MotoGP wisselde in 2025 van eigenaar: investeringsmaatschappij Bridgepoint en het Canadese pensioenfonds CPPIB verkochten hun meerderheidsbelang van 84 procent in MotoGP-promotor Dorna Sports aan Liberty Media. Het Amerikaanse bedrijf, dat in 2017 al eigenaar werd van de Formule 1, heeft nu dus ook een meerderheidsbelang in de MotoGP.

De komst van Liberty heeft meteen merkbare gevolgen voor de MotoGP. Bridgepoint en CPPIB beperkten hun betrokkenheid tot hoofdzakelijk het financiële plaatje en hanteerden daarmee een koers die vooral gericht was op de korte termijn. Sinds de komst van Liberty ligt de focus meer op de lange termijn, legt sportief directeur Carlos Ezpeleta van Dorna - dat sinds maandag officieel MotoGP Sports Entertainment Group heet - uit.

"Het strategische verschil is heel duidelijk zichtbaar tussen wat een investeringsfonds doorgaans doet – veel meer gericht op korte termijn en economisch rendement binnen één tot drie jaar – en een partij die beslissingen neemt met een langere termijn in gedachten", zegt Ezpeleta, die de belangrijkste gegadigde is om zijn vader Carmelo Ezpeleta op termijn op te volgen als CEO van de MotoGP. "Wij hebben haast om de fundamenten te leggen voor de langetermijngroei van MotoGP; we hebben geen haast om de sport te gelde te maken."

Sportief directeur Carlos Ezpeleta merkt dat de focus veranderd is sinds de komst van Liberty. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De hoge bazen van Liberty hebben zich tot dusver nog niet vaak in de MotoGP-paddock laten zien. Dat geldt onder meer voor directieleden Chase Carey en Sean Bratches, die een belangrijke rol vervulden na de overname van F1 door Liberty. Wel heeft CEO Derek Chang zich enkele keren laten zien. Hij heeft deze winter ook een reeks interviews afgenomen met de belangrijkste mensen binnen Dorna om een idee te krijgen hoe het bedrijf te werk gaat.

Wat Ezpeleta betreft is de aanwezigheid van het ervaren team van Liberty een cadeau, zeker na het succes dat de Amerikaanse firma heeft beleefd met de Formule 1. "De groeicijfers zijn zeer positief, dat hebben we aan het einde van vorig jaar gezien. Maar het feit dat we kunnen rekenen op Sean Bratches, Chase Carey en Derek Chang in het besluitvormingsproces, met al hun expertise, is van grote waarde", zegt Ezpeleta.

"Wat is op dit moment de focus? Het merk, het merk en het merk. Het wereldwijd laten groeien van het aantal volgers en het vergroten van het bereik. We voeren een strategische koerswijziging door om dat te realiseren. We doen dingen anders, zoals deze presentatie in Kuala Lumpur, die we vorig jaar voor het eerst in Bangkok hebben georganiseerd."

