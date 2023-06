MotoGP-baas bevestigt: Concessies voor Yamaha en Honda in de maak

Honda en Yamaha hebben het in 2023 bijzonder lastig en bungelen momenteel onderaan in de strijd om het constructeurskampioenschap in de MotoGP. Het herstel van de grote Japanse fabrikanten lijkt enige tijd in beslag te gaan nemen, maar de periode kan drastisch ingekort worden als de klasse weer met concessies gaat werken. Merken die dergelijke concessies krijgen, kunnen bijvoorbeeld onbeperkt testen, meer motorblokken gebruiken en de krachtbronnen meer doorontwikkelen. Onder meer Ducati, KTM en Aprilia hebben de afgelopen jaren gebruik mogen maken van deze concessies om sneller competitief te worden en Motorsport.com heeft woensdag al kunnen melden dat de MotoGP nu overweegt om Honda en Yamaha deze voordelen te verschaffen.

Dat wordt nu bevestigd door Carlos Ezpeleta, de sportief directeur van de MotoGP. De promotor van het kampioenschap, Dorna Sports, is aan de slag gegaan en gaat contact opnemen met alle betrokken fabrikanten, om zo met een duidelijk beeld aan te komen bij het eerstvolgende raceweekend. Dat is de Britse Grand Prix, die in het eerste weekend van augustus plaatsvindt op Silverstone. Het idee is dat Honda en Yamaha dan van eenzelfde soort pakket aan voordelen kunnen genieten als de andere fabrikanten in voorgaande jaren hebben gedaan. "We werken eraan om niet alleen Honda te helpen, maar ook Yamaha, zodat ze sneller weer competitief kunnen worden", vertelt Ezpeleta in een interview tijdens het programma Tot Costa van Catalunya Ràdio.

"Honda en Yamaha waren in het verleden heel voorzichtig met de concessieregeling, die van vitaal belang was voor Ducati om competitief te worden, maar ook voor Suzuki om zo snel competitief te worden en voor KTM en Aprilia zelfs om officieel deel te nemen aan het kampioenschap", vervolgt de chief sporting officer van de MotoGP, die ervan uitgaat dat de overige fabrikanten in de klasse begrip kunnen opbrengen voor eventuele concessies voor Honda en Yamaha. "Het officiële standpunt van Dorna is dat het concessiesysteem moet worden bijgewerkt."

Geen extra MotoGP-team voor KTM

Een andere actuele kwestie is de mogelijke uitbreiding van de MotoGP-grid in 2024. Door het vertrek van Suzuki eind 2022 rijden er dit jaar 22 motoren in de koningsklasse, maar er zou sprake van zijn dat KTM de door Suzuki vrijgekomen plaatsen zou overnemen in 2024. De Oostenrijkse fabrikant zou het aantal motoren dan uitbreiden naar zes en daarmee ruimte hebben om toptalent Pedro Acosta te laten promoveren naar de MotoGP, maar ook om Marc Marquez uit zijn lijden te verlossen bij Honda. Ezpeleta sluit dat niet uit, maar lijkt niet happig op het idee. "Het is niet de bedoeling dat er volgend jaar meer dan 22 motoren op de grid staan. Het ideale aantal is voor ons 20. Voor zover wij weten willen we Pedro graag in de MotoGP hebben, maar er zijn gesprekken gaande tussen hem, zijn team en zijn fabrikant."

De vervolgvraag luidt daarna of dit inhoudt dat Marquez in 2024 bij Honda blijft. "Dat zijn jouw woorden. Ik denk dat Marc nog een contract voor een jaar heeft. Als ik het wist zou ik het ook niet zeggen, maar op dit moment klopt dat wat je zegt", doelt hij op een langer verblijf bij Honda. Vervolgens heeft Ezpeleta gesproken over de moeilijke situatie waarin de coureur uit Cervera zich bevindt. "Het is zorgwekkend om iedere rijder in deze situatie te zien, maar Marc in het bijzonder. Van buitenaf is duidelijk dat Marcs niveau niet gedaald is. Hij begon het jaar met pech door het ongeluk in Portugal, maar hij heeft de wil en een absolute competitiviteit voor zijn persoonlijke prestaties. Ik denk dat Marc nog steeds op zijn gebruikelijke niveau zit."