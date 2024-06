MotoGP Assen 2024: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport, NOS en meer

De crash van Jorge Martín in de sprintrace in Italië heeft de spanning in de titelstrijd van de MotoGP helemaal teruggebracht. De Pramac-rijder, die volgend jaar naar Aprilia verkast, is daardoor met een voorsprong van 18 punten afgereisd naar TT Circuit Assen voor de negende ronde van het huidige seizoen: de TT van Assen. Vorig jaar viel deze race ten prooi aan Francesco Bagnaia, de huidige nummer twee in de titelstrijd. Tegelijkertijd ligt ook Marc Márquez niet ver achter, waardoor het raceweekend in Drenthe een spannende belooft te worden. Houdt Martín stand, of weten zijn achtervolgers weer wat terrein goed te maken?

Hoe laat is de MotoGP op tv: TT van Assen

Datum: zondag 30 juni 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 13.10 uur

Start kwalificatie: 14.00 uur

De MotoGP TT van Assen van 2024 wordt verreden op zondag 30 juni. De race op het 4,545 kilometer lange TT Circuit Assen telt 26 ronden en begint om 14.00 uur. Om 13.10 uur begint Ziggo Sport echter al aan de uitgebreide voorbeschouwing op de Grand Prix, waarna Frank Weeink en Barry Veneman de microfoon pakken om het commentaar te verzorgen.

Zoals gebruikelijk is de MotoGP-race in Assen voor Ziggo-klanten live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider is aangesloten, kan de race volgen via Ziggo Sport Select. Deze zender is onderdeel van het pakket Ziggo Sport Totaal, dat 14,95 euro per maand kost en je de beschikking geeft over zes sportzenders.

MotoGP tijden: TT van Assen 2024

Sessie Datum Tijd (CEST) Eerste vrije training Vrijdag 28 juni 10.45u - 11.30u Training Vrijdag 28 juni 15.00u - 16.00u Tweede vrije training Zaterdag 29 juni 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 29 juni 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 29 juni 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 29 juni 15.00u Warm-up Zondag 30 juni 09.40u - 09.50u TT van Assen Zondag 30 juni 14.00u

MotoGP kijken met Ziggo Sport

De MotoGP-uitzendrechten zijn in Nederland al enkele jaren in handen van Ziggo Sport. Dat houdt in dat alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live te volgen zijn bij de sportzender. Ziggo-klanten doen dat bovendien vaak gratis via het openbare kanaal 14. Klanten van andere providers kunnen de race volgen met een abonnement op Ziggo Sport Totaal. Dit kost 14,95 euro per maand en geeft je de beschikking over zes sportzenders, waarmee je ook voetbal, tennis, autosport, golf en diverse andere sporten kan volgen. De meeste sessies worden uitgezonden via Ziggo Sport Select, al wordt soms uitgeweken naar Ziggo Sport Racing. Daarnaast is er tot 1 augustus de mogelijkheid om gratis naar de kanalen van Ziggo Sport te kijken.

TT van Assen gratis kijken met Ziggo Sport

Wie niet is aangesloten bij kabelaar Ziggo en geen abonnement heeft op Ziggo Sport Totaal, kan de MotoGP TT van Assen toch live en gratis kijken via Ziggo Sport. Tot 1 augustus is de gehele programmering van de sportzender gratis beschikbaar via Ziggo Sport Free. Via de onderstaande link kun je je gratis aanmelden met je e-mailadres, een Nederlands telefoonnummer en een Nederlands woonadres. Daarna kun je via de Ziggo GO-app naar het volledige sportaanbod van Ziggo Sport kijken, waaronder dus de MotoGP.

Meld je hier aan voor Ziggo Sport Free om gratis naar de TT van Assen te kijken.

MotoGP kijken met de Videopass

De MotoGP biedt zelf een alternatief aan om de actie te kunnen volgen: haar eigen streamingdienst MotoGP Videopass. Alle sessies van de klasse, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te zien op het platform, waar je ook naar achtergronden, documentaires, persconferenties en historische races kunt kijken. Er is geen optie voor Nederlands commentaar, want alle analyses en de verslaggeving worden door internationale experts verzorgd. Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro, voor negen euro extra krijg je er ook livetiming bij.

Hoe laat is de Moto2 op tv: TT van Assen

Datum: zondag 30 juni 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 11.50 uur

Start race: 12.15 uur

Voordat de MotoGP in actie komt, is het op zondag 30 juni 2024 tijd voor de Moto2-race in Assen. De race van Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh begint om 12.15 uur, maar de voorbeschouwing van Ziggo Sport wordt om 11.50 uur al ingezet. Daarna nemen Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar voor hun rekening. Ziggo-klanten kunnen de race live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider is aangesloten, heeft een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. De Moto2-race is dan live te volgen via Ziggo Sport Select.

Hoe laat is de Moto3 op tv: TT van Assen

Datum: zondag 30 juni 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 10.00 uur

Start race: 11.00 uur

De race-actie van de TT van Assen wordt zondag 30 juni 2024 afgetrapt met de Moto3-race, waarin natuurlijk ook Collin Veijer aan de start staat. De wedstrijd begint om 11.00 uur, maar de uitzending van Ziggo Sport begint om 10.00 uur al met een uitgebreide liveshow vanaf TT Circuit Assen. Om 10.45 uur wordt vervolgens geschakeld naar Iwan van der Valk en Nigel Walraven voor het liveverslag. De Moto3-race in Assen is voor Ziggo-klanten live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14, klanten van andere providers kunnen kijken via Ziggo Sport Select. Deze zender hoort bij het pakket Ziggo Sport Totaal.

TT van Assen bij de NOS

Traditiegetrouw doet ook de publieke omroep live verslag van de TT van Assen en dat is in 2024 niet anders. De NOS is namelijk de hele dag aanwezig op TT Circuit Assen, waar ze om vanaf 10.50 uur live verslag doen van de Moto3-race met Collin Veijer. Daarna is de omroep er ook live bij tijdens de races van de Moto2 en de MotoGP, al wordt er tussendoor ook geschakeld met Italië voor de tweede etappe van de Tour de France. Eline de Zeeuw verzorgt de presentatie, terwijl verslaggever Martin Vriesema ter plaatse is met World Supersport-rijder en analist Glenn van Straalen. Het commentaar wordt verzorgd door Hans van Loozenoord.