MotoGP Assen 2023: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport, NOS en meer

In de eerste zes raceweekenden van 2023 was Marco Bezzecchi nog de voornaamste uitdager van Francesco Bagnaia, maar in Duitsland heeft Jorge Martin het stokje van hem overgenomen. De Spanjaard van Pramac Ducati schreef zowel de sprintrace als de Grand Prix op zijn naam op de Sachsenring om daarmee op zestien punten van de WK-leider te komen. Die achterstand wil hij op TT Circuit Assen verder verkleinen, maar dat wordt geen eenvoudige opgave. Vorig jaar schreef Bagnaia de TT van Assen nog op zijn naam, om daarmee aan een indrukwekkende comeback in het kampioenschap te beginnen. Kan de Ducati-coureur zijn tweede opeenvolgende zege in Assen pakken, of wordt de druk in het kampioenschap verder opgevoerd?

Hoe laat is de MotoGP op tv: TT van Assen

Datum: Zondag 25 juni 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor T-Mobile-klanten)

Start uitzending: 13.10 uur

Start race: 14.00 uur

De MotoGP TT van Assen op TT Circuit Assen wordt verreden op 25 juni 2023. Om 14.00 uur begint de race, die live te zien is op het openbare kanaal 14 van Ziggo Sport. Vanaf 13.10 uur wordt er voorbeschouwd op de race, waarna om 13.55 uur het live verslag van de race begint. Het commentaar daarbij wordt gegeven door Frank Weeink en Barry Veneman.

De uitzendrechten van de MotoGP in Nederland zijn in handen van Ziggo. Klanten van de kabelaar kunnen de actie volgen via het gratis kanaal 14. Klanten van andere providers kunnen de actie volgen door zich te abonneren op het Ziggo Sport Totaal-pakket. Voor 14,95 euro per maand krijg je toegang tot zes extra sportzenders. De races van de MotoGP, Moto2 en Moto3 in Assen zijn dit weekend te volgen via de zender Ziggo Sport Select.

MotoGP tijden: Tijdschema TT van Assen

Sessie Datum Tijden Eerste vrije training Vrijdag 23 juni 10.45u - 11.30u Tweede vrije training Vrijdag 23 juni 15.00u - 16.00u Derde vrije training Zaterdag 24 juni 10.10u - 10.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 24 juni 10.50u - 11.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 24 juni 11.15u - 11.30u Sprintrace Zaterdag 24 juni 15.00u Warm-up Zondag 25 juni 09.45u - 09.55u TT van Assen Zondag 25 juni 14.00u

Wat kost Ziggo Sport?

Ziggo heeft in Nederland de uitzendrechten voor de MotoGP, Moto2 en Moto3 in handen. Alle races van de TT van Assen worden live uitgezonden via het gratis kanaal 14. Wie bij een andere provider is aangesloten, kan de actie volgen door het Ziggo Sport Totaal-pakket aan te schaffen. Voor 14,95 euro per maand krijg je zes sportzenders en kun je naast motorsport ook naar onder meer voetbal, golf, tennis, autosport en atletiek kijken. De races in Assen worden dit weekend uitgezonden op de zender Ziggo Sport Select.

MotoGP kijken met de Videopass

De MotoGP heeft een alternatief om de actie te kunnen volgen: de eigen streamingdienst MotoGP Videopass. Alle trainingen, kwalificaties en races van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te zien, evenals voor- en nabeschouwingen rond de kwalificaties en de races. Bovendien worden er op Videopass ook documentaires, historische races en achtergronden aangeboden. Rond de sessies analyseren internationale experts de actie, die zij vervolgens ook bespreken met de hoofdrolspelers. Alle content en het commentaar is echter in het Engels en er is ook geen optie om naar Nederlands commentaar te luisteren. Een jaarabonnement op MotoGP Videopass kost 139,99 euro, voor 148,99 euro krijg je er ook livetiming bij.

Moto2 live: TT van Assen

Datum: zondag 25 juni 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor T-Mobile-klanten)

Start uitzending: 11.50 uur

Start race: 12.15 uur

De Moto2-race op TT Circuit Assen wordt op 25 juni 2023 verreden. Om 12.15 uur begint de race van de Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh en die wordt live uitgezonden via kanaal 14 van Ziggo. Klanten van de kabelaar kunnen deze race dus gratis zien. Wie bij een andere provider zit, kan de actie volgen via het Ziggo Sport Totaal-pakket. Deze zes extra sportzenders kosten 14,95 euro per maand. De voorbeschouwing op de Moto2-race begint om 11.50 uur, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven vanaf 12.10 uur de livebeelden van commentaar voorzien.

Moto3 live: TT van Assen

Datum: zondag 25 juni 2023

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor T-Mobile-klanten)

Start uitzending: 9.55 uur

Start race: 11.00 uur

De Moto3 trapt zondag 25 juni 2023 de actie af met hun race, waarin Collin Veijer een thuisrace rijdt. Ziggo zendt deze race eveneens uit op het gratis kanaal 14. De voorbeschouwing op de race - en die van de Moto2 en MotoGP - begint ditmaal al om 9.55 uur. Om 10.55 uur wordt geschakeld naar het live verslag van de Moto3-wedstrijd, waarbij Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar verzorgen. Voor klanten van Ziggo is de race live en gratis te zien. Wie bij een andere provider zit, kan via het Ziggo Sport Totaal-pakket alsnog de actie volgen. De zes sportzenders in dit pakket kosten 14,95 euro per maand. Alle races van de TT van Assen zijn te volgen via de zender Ziggo Sport Select.

TT van Assen bij de NOS

Daar waar MotoGP-fans het hele seizoen kunnen volgen via Ziggo Sport, kunnen zij voor de TT van Assen ook terecht bij de publieke oproep. De NOS doet namelijk de hele dag live verslag van de actie op TT Circuit Assen. Vanaf 10.45 uur zendt Studio Sport op NPO 1 de Moto3-race live uit. De omroep doet daarna ook live verslag van de Moto2-race, die om 12.15 uur begint, en de MotoGP TT van Assen, die om 14.00 uur van start gaat. Presentator Rivkah op het Veld en coureur Glenn van Straalen zijn in Assen voor de analyses en achtergronden, het commentaar wordt verzorgd door Hans van Loozenoord.