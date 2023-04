Na een tamelijk slopend eerste raceweekend in de Algarve is het circus in een paar dagen tijd verkast naar Zuid-Amerika. Daar strijkt de paddock dit weekend neer voor de Grand Prix van Argentinië, traditioneel een van de eerste races op de kalender. De race stond in de jaren zestig al op de kalender, maar verdween daarna lange tijd uit beeld. Na een kortstondige terugkeer in de jaren negentig, duurde het tot 2014 voordat het nieuwe Termas de Río Hondo circuit klaar was om de MotoGP te ontvangen.

Over alle klassen genomen is er een viertal coureurs dat de meeste races gewonnen heeft op Termas: Tom Phillis, Hugh Anderson, Mick Doohan en Marc Marquez. Die laatste kan een vierde overwinning dit weekend wel vergeten, hij is er niet bij. Dat heeft alles te maken met de aanvaring die hij in Portugal had met Miguel Oliveira (die er overigens ook niet bij is). Marquez heeft zijn middenhandsbeentje gebroken en moest zich koest houden. Naast Oliveira en Marquez ontbreken ook vaste rijders Enea Bastianini en Pol Espargaro dit weekend door blessures.

Hoe laat start de MotoGP Grand Prix van Argentinië?

Datum: Zondag 2 april 2023

Start Nederlandse tijd: 19.00 uur

Start lokale tijd: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Argentinië 2023 op Termas de Río Hondo vindt plaats op zondag 2 april 2023. De race gaat om 14.00 uur lokale tijd van start, dat is om 19.00 uur Nederlandse tijd. Het is de tweede van in totaal 21 Grand Prix-weekends in 2023. De MotoGP-race gaat over 25 ronden met een totale afstand van 120,15 kilometer.

MotoGP-tijden: Tijdschema MotoGP Argentinië

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd MotoGP VT1 Vrijdag 31 maart 10.45u - 11.30u 15.45u - 16.30u MotoGP VT2 Vrijdag 31 maart 15.00u - 16.00u 20.00u - 21.00u MotoGP VT3 Zaterdag 1 april 10.10u - 10.40u 15.10u - 15.40u MotoGP Q1 Zaterdag 1 april 10.50u - 11.05u 15.50u - 16.05u MotoGP Q2 Zaterdag 1 april 11.15u - 11.30u 16.15u - 16.30u MotoGP Sprint Zaterdag 1 april 15.00u 20.00u MotoGP Warm-up Zondag 2 april 09.45u - 09.55u 14.45u - 14.55u MotoGP Race Zondag 2 april 14.00u 19.00u

Bekijk hier het volledige tijdschema inclusief de sessies van Moto2 en Moto3.

MotoGP live kijken: de GP van Argentinië

Ziggo Sport

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Start uitzending voor de race: 18.10 uur op kanaal 14

Ziggo Sport heeft ook in 2023 de uitzendrechten voor de MotoGP in Nederland. Tijdens het raceweekend in Argentinië worden alle sessies van de MotoGP uitgezonden via het hoofdkanaal van Ziggo, kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select. De voorbeschouwing op de Grand Prix van Argentinië begint om 18.10 uur, de start van de race is om 20.00 uur Nederlandse tijd. In Termas is de MotoGP-klasse de derde race op het programma: om 16.00 uur Nederlandse tijd begint het programma met de Moto3-race, waarin Collin Veijer onze troef is. Vervolgens staat Moto2 om 17.15 uur op het programma met twee Nederlandse ijzers in het vuur: Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh. De races van Moto3 en Moto2 worden dit weekend uitsluitend uitgezonden op Ziggo Sport Racing. De MotoGP-race is het slotstuk van een spectaculair Grand Prix-weekend met de start om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Het commentaar bij de MotoGP-races wordt verzorgd door de ervaren Frank Weeink. Hij heeft dit jaar Barry Veneman naast zich als co-commentator. Peter Bom maakt dit jaar geen deel meer uit van de Ziggo Sport MotoGP-crew, zo maakte hij begin dit jaar bekend. De presentatie op het circuit is in handen van Rob van Gameren, hij is tevens de pitreporter. In de analyses wordt hij ook ondersteund door Veneman. In Moto2 en Moto3 is alles hetzelfde gebleven ten opzichte van vorig jaar: Iwan van der Valk en Nigel Walraven nemen het commentaar voor hun rekening.

Wat kost Ziggo Sport?

De MotoGP bij Ziggo Sport is gratis voor klanten met een televisie-abonnement bij Ziggo. Tijdens de Grand Prix van Argentinië worden bijna alle sessies uitgezonden via Kanaal 14 of Ziggo Sport Select, dat standaard in het tv-pakket bij Ziggo zit. Er is geen garantie dat alle sessies en races het hele seizoen op dit kanaal uitgezonden worden. Soms verhuist men de MotoGP, Moto2 en Moto3 ook naar Ziggo Sport Racing. In dat geval hebben Ziggo-klanten net als klanten van andere providers zoals KPN en T-Mobile een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Voor zo’n €14,95 per maand krijg je toegang tot zes kanalen en kun je naast de MotoGP ook Formule E, NASCAR, IndyCar en tal van andere sporten bekijken.

Bekijk hier de actuele acties en prijzen van Ziggo Sport Totaal.

MotoGP kijken zonder Ziggo

Het is in Nederland ook mogelijk om MotoGP te kijken zonder een abonnement op Ziggo Sport. Dan is MotoGP Videopass de beste optie. Dit is het officiële streamingplatform van de MotoGP-organisatie. Op MotoGP.com worden alle sessies van Moto3, Moto2 en MotoGP live uitgezonden. Met een abonnement op MotoGP Videopass kun je alle sessies terugkijken, krijg je toegang tot historische races, documentaires en worden ook interviews, analyses en persconferenties uitgezonden. Een abonnement op MotoGP Videopass kost zo’n 140 euro per seizoen. De hoogtepunten van de races zijn ook in 2023 weer te zien in het NOS Sportjournaal, via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en van de MotoGP zelf.