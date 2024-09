MotoGP Aragón: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Na zijn dubbele zege op de Red Bull Ring is Francesco Bagnaia als kampioenschapsleider afgereisd naar Noord-Spanje voor de twaalfde ronde van het MotoGP-seizoen 2024. Zijn voorsprong op Jorge Martín bedraagt echter slechts vijf punten, al heeft Bagnaia een beter track record op Motorland Aragón, waar dit weekend de Grand Prix van Aragón wordt verreden. De Italiaan van Ducati won de MotoGP-race al eens in 2021, terwijl hij in 2022 nipt verslagen werd door winnaar Enea Bastianini. Afgelopen jaar ontbrak het circuit nabij Alcañiz op de MotoGP-kalender, maar dit jaar is de race dus terug. Weet Martín terug te slaan en de WK-leiding te heroveren, of belandt de zege wederom bij een van Ducati's fabrieksrijders?

Hoe laat is de MotoGP op tv: GP van Aragón

Datum: zondag 1 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten en kanaal 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 13.10 uur

Start race: 14.00 uur

Op zondag 1 september 2024 wordt de MotoGP Grand Prix van Aragón verreden. De race op Motorland Aragón gaat over 23 ronden en het startsein wordt iets na 14.00 uur gegeven. Voordat het zover is, begint Ziggo Sport om 13.10 uur met een uitgebreide voorbeschouwing op de actie. Vervolgens zijn Frank Weeink en Barry Veneman de commentatoren van dienst bij de liveactie.

Ziggo-klanten kunnen de MotoGP-race in Aragón live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, heeft een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Dit zenderpakket bevat zes sportkanalen en kost 14,95 euro per maand. Voor de GP van Aragón kun je inschakelen bij hoofdkanaal Ziggo Sport.

MotoGP tijden: Grand Prix van Aragón 2024

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 30 augustus Eerste vrije training 10.45u - 11.30 u Vrijdag 30 augustus Training 15.00u - 16.00u Zaterdag 31 augustus Tweede vrije training 10.10u - 10.40u Zaterdag 31 augustus Kwalificatie - Q1 10.50u - 11.05u Zaterdag 31 augustus Kwalificatie - Q2 11.15u - 11.30u Zaterdag 31 augustus Sprintrace 15.00u Zondag 1 september Warm-up 09.40u - 09.50u Zondag 1 september Grand Prix 14.00u

MotoGP gratis kijken met Ziggo Sport

Ziggo Sport heeft in Nederland de uitzendrechten van de MotoGP in handen. Alle sessies van de Moto3, Moto2 en MotoGP zijn dan ook live te volgen bij de zender. Ziggo-klanten kunnen vaak gratis kijken via het openbare kanaal 14, maar klanten van andere providers hebben een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal. Dit zenderpakket kost 14,95 euro per maand en bevat zes sportkanalen, waarmee je naast motorsport ook naar onder meer autosport, voetbal, tennis en golf kunt kijken. De meeste MotoGP-actie is te zien op hoofdkanaal Ziggo Sport, al wordt soms uitgeweken naar Ziggo Sport 3 door het aanbod van andere sporten.

MotoGP kijken in Nederland via de Videopass

Het alternatief om de MotoGP in Nederland te bekijken, is de streamingdienst van de MotoGP zelf: de Videopass. Alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te volgen via de dienst, evenals historische races, achtergronden, persconferenties en documentaires. Internationale experts verzorgen het commentaar en de analyses, al ontbreekt de mogelijkheid om te schakelen naar Nederlands commentaar. Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro per jaar, voor negen euro extra krijg je er ook livetiming bij.

Hoe laat is de Moto2 op tv: GP van Aragón

Datum: zondag 1 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 11.50 uur

Start race: 12.15 uur

Op zondag 1 september 2024 is natuurlijk ook de Moto2 present voor de Grand Prix van Aragón. De race van Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh begint om 12.15 uur. Zo'n 25 minuten eerder begint de uitzending van Ziggo Sport al met een korte vooruitblik, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar verzorgen. Ziggo-klanten kunnen de Moto2-race op Motorland Aragón live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider zit, kan inschakelen bij Ziggo Sport. Wel is daar een abonnement op zenderpakket Ziggo Sport Totaal voor nodig.

Hoe laat is de Moto3 op tv: GP van Aragón

Datum: zondag 1 september 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 10.45 uur

Start race: 11.00 uur

Zoals gebruikelijk verricht de Moto3 op zondag 1 september 2024 de aftrap qua race-actie voor de Grand Prix van Aragón. Collin Veijer en zijn concurrenten beginnen om 11.00 uur aan de race, al begint Ziggo Sport een kwartier eerder al met de uitzending. De commentatoren van dienst zijn Iwan van der Valk en Nigel Walraven. De Moto3-race in Aragón is voor Ziggo-klanten live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14, abonnees van andere providers hebben een abonnement op Ziggo Sport Totaal nodig. Zij kunnen de race dan volgen via het hoofdkanaal Ziggo Sport.