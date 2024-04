MotoGP Amerika 2024: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Met een sprintzege in Qatar en de Grand Prix-zege in Portugal is Jorge Martín uitstekend begonnen aan het huidige MotoGP-seizoen. De Pramac-rijder gaat voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten fier aan de leiding in het kampioenschap met 60 punten, 18 punten meer dan nummer twee Brad Binder. In Portimão troefde hij Enea Bastianini en Pedro Acosta af in de strijd om de dagzege en dus zal de Spanjaard erop gebrand zijn om daar in Austin een mooi vervolg aan te geven. Tot dusver won Martín alleen als Moto3-rijder op het Circuit of the Americas, maar kan hij daar dit weekend verandering in brengen? Of gaat de zege opnieuw naar Marc Márquez, die in de MotoGP al zeven keer de sterkste was? Of is er juist een andere naam die succes gaat boeken?

Hoe laat is de MotoGP op tv: Grand Prix van de Verenigde Staten

Datum: zondag 14 april 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 20.10 uur

Start race: 21.00 uur

De MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden op zondag 14 april 2024. De race op het Circuit of the Americas telt 20 ronden en begint om 14.00 uur lokale tijd. Wegens het tijdsverschil met Austin begint de race om 21.00 uur Nederlandse tijd. De uitzending van Ziggo Sport gaat om 20.10 uur al van start met een uitgebreide voorbeschouwing op de actie, waarna Frank Weeink en Barry Veneman het liveverslag voor hun rekening nemen.

De MotoGP-race in Austin is voor klanten van Ziggo live en gratis te volgen via het openbare kanaal 14. Wie bij een andere provider is aangesloten, kan de race volgen via Ziggo Sport Select. Wel is daar een abonnement op Ziggo Sport Totaal voor nodig. Dit is een zenderpakket dat uit zes kanalen bestaat en 14,95 euro per maand kost.

MotoGP tijden: Grand Prix van de Verenigde Staten 2024

Sessie Datum Lokale tijd (CDT) Nederlandse tijd (CET) Vrije training 1 Vrijdag 12 april 10.45u - 11.30u 17.45u - 18.30u Training Vrijdag 12 april 15.00u - 16.00u 22.00u - 23.00u Vrije training 2 Zaterdag 13 april 10.10u - 10.40u 17.10u - 17.40u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 13 april 10.50u - 11.05u 17.50u - 18.05u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 13 april 11.15u - 11.30u 18.15u - 18.30u Sprintrace Zaterdag 13 april 15.00u 22.00u Warm-up Zondag 14 april 09.40u - 09.50u 16.40u - 16.50u GP van de Verenigde Staten Zondag 14 april 14.00u 21.00u

MotoGP kijken bij Ziggo Sport

De uitzendrechten van de MotoGP zijn in Nederland in handen van Ziggo Sport, dat alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live uitzendt. Voor klanten van Ziggo gebeurt dat vaak gratis op het openbare kanaal 14, terwijl klanten van andere providers een abonnement op het zenderpakket Ziggo Sport Totaal nodig hebben. Dit kost 14,95 euro per maand en daar krijg je zes sportzenders voor, waarmee je ook voetbal, tennis, golf, atletiek en autosport kunt volgen. De meeste MotoGP-sessies worden uitgezonden via Ziggo Sport Select, al wordt soms uitgeweken naar Ziggo Sport Racing door het aanbod van andere sporten.

MotoGP kijken via de Videopass

De MotoGP biedt zelf een alternatief aan om de actie in Nederland te bekijken: de Videopass. De streamingdienst zendt alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live en on demand uit. Daarnaast kun je kijken naar onder meer persconferenties, achtergronden, documentaires en historische races. Internationale experts verzorgen zowel de voor- en nabeschouwingen als het commentaar bij de sessies. Dat betekent wel dat er geen optie voor Nederlands commentaar is. Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro, voor negen euro extra is er ook livetiming bij inbegrepen.

Moto2 live: Grand Prix van de Verenigde Staten

Datum: zondag 14 april 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 18.50 uur

Start race: 19.15 uur

Voor de MotoGP-race is het de beurt aan de Moto2 voor hun Grand Prix van de Verenigde Staten. De race, waarin Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh aan het vertrek verschijnen, gaat over zestien ronden en begint om 19.15 uur Nederlandse tijd (12.15 uur in Austin). De uitzending van Ziggo Sport begint om 18.50 uur met een voorbeschouwing, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven de beelden van commentaar voorzien. Ziggo-klanten kunnen de race live en gratis volgen via het openbare kanaal 14. Als je bij een andere provider zit, kun je de race zien via Ziggo Sport Select, dat onderdeel is van het zenderpakket Ziggo Sport Totaal.

Moto3 live: Grand Prix van de Verenigde Staten

Datum: zondag 14 april 2024

Zender: Ziggo kanaal 14 voor Ziggo-klanten en Ziggo Sport Select (kanaal 401 voor Ziggo-klanten, 233 voor KPN-abonnees en 160 voor Odido-klanten)

Start uitzending: 17.45 uur

Start race: 18.00 uur

De zondagse race-actie op Circuit of the Americas wordt afgetrapt met de Moto3 Grand Prix van de Verenigde Staten, waarin Collin Veijer aan de start staat. De race telt veertien ronden en begint om 11.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 18.00 uur. Een kwartier eerder begint de uitzending van Ziggo Sport met een korte vooruitblik, waarna Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar verzorgen. De Moto3-race is voor Ziggo-klanten live en gratis te zien via het openbare kanaal 14. Klanten van andere providers kunnen inschakelen bij Ziggo Sport Select, dat onderdeel is van het pakket Ziggo Sport Totaal.