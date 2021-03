MotoGP en Amazon werken samen aan nieuwe documentaire

Eerder kon deze website al melden dat er dit weekend in Qatar opnames gemaakt worden voor een MotoGP-documentaire. De productie is in handen van MediaPro en zal uitgezonden worden op de streamingdienst van Amazon. In de nieuwe productie worden niet alleen coureurs gevolgd, ook lopen de camera’s mee bij andere mensen in de paddock.

Hoewel er nog niet veel details bekend zijn over de serie, lijkt het format op Drive to Survive. Van die serie ging eerder deze maand het derde seizoen in première. Die serie is speciaal bedoeld voor mensen die in de basis niet veel met de sport hebben. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie in première gaat, maar het is aannemelijk dat dit in 2022 gaat gebeuren.

“Dit format is de afgelopen tijd heel populair geworden”, zei Valentino Rossi afgelopen donderdag toen Motorsport.com hem vroeg naar een dergelijk programma. “Ik denk dat het goed is voor MotoGP-fans om meer inzicht te krijgen in de sport, maar dit is ook een manier om nieuwe mensen kennis te laten maken met de sport. Het is een goede manier om mensen te introduceren in onze sport.”

Het is niet de eerste keer dat er van buitenaf een documentaire gemaakt wordt over het MotoGP-kampioenschap. In 2003 verscheen Fastest en in 2015 kwam de documentaire Hitting the Apex uit. Beide producties werden geregisseerd door Mark Neal.