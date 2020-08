MotoGP past bocht 3 in Oostenrijk aan na megacrash

Morbidelli en Zarco kwamen zondag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op bijzonder hoge snelheid met elkaar in aanraking. De Avintia Ducati-rijder nam een wijde lijn bij het aanremmen van bocht 3 en nam Morbidelli mee in zijn val. Beiden eindigden in de grindbak, maar de machines vlogen op miraculeuze wijze langs Valentino Rossi en Maverick Viñales.

In reactie op het incident heeft de MotoGP de luchtkussens aan de buitenkant bij bocht 3 verder verlengd om een eventuele herhaling te voorkomen. Dit idee werd zondag al geopperd door enkele leden van het journaille, maar volgens LCR Honda-rijder Cal Crutchlow brengt dit ook weer risico’s met zich mee. “Wat gebeurt er als je de luchtkussens daar verlengt? Als je dan van de baan gaat… Het is daar gewoon niet veilig”, aldus Crutchlow. “Helaas is er geen makkelijke oplossing voor dit probleem, als je de kussens zou verlengen en je maakt dan een fout… Bijvoorbeeld in de regen? Als je al van de baan raakt en rechtdoor gaat in de training, je kunt over het gras gaan en rechtdoor schieten. Er kan van alles gebeuren. Als je er dan iets neerzet, rijden we er recht op af. Wat betreft gaat het niets oplossen. Ik ben geschokt door wat er gebeurde. Ik weet niet wat ze wel kunnen doen om het op te lossen.”

Morbidelli en Zarco hebben donderdagmiddag een afspraak met de wedstrijdleiding om het incident te bespreken. De Petronas Yamaha SRT-rijder kwam er zonder blessures vanaf en haalde op social media nog eens uit door te stellen dat er “iemand moet boeten” voor het incident. Zarco’s deelname aan de Grand Prix van Stiermarken is nog onzeker, hij is woensdag geopereerd aan een gebroken schippersbotje in zijn pols.

Met medewerking van Oriol Puigdemont