MotoGP viert 75ste verjaardag in Silverstone met retro-livery's

Het wereldkampioenschap wegrace bestaat sinds 1949 en dit jaar wordt dus het 75-jarig jubileum gevierd. De MotoGP staat daar dit jaar meermaals bij stil en heeft voor de Britse Grand Prix een speciale actie in gedachten. Tijdens het raceweekend op Silverstone rijden alle teams met een speciale retro-livery om zo stil te staan bij de geschiedenis van het kampioenschap, zo heeft de sport maandag bekendgemaakt.

Motorsport.com wist vorige maand al te melden dat de MotoGP met het idee speelde om de teams dit jaar tijdens een raceweekend met een speciale, klassieke kleurstelling op de baan te laten verschijnen. Aanvankelijk was het plan om dat tijdens de TT van Assen van eind juni te doen, maar diverse teams gaven destijds al te kennen dat dit voor hen te vroeg zou komen. Zij zagen de Britse Grand Prix, die tussen 2 en 4 augustus wordt verreden als het eerste raceweekend na de zomerstop, als een beter moment om stil te staan bij het jubileum. Daar is naar geluisterd, want de festiviteiten staan nu voor Silverstone gepland.

Alle elf MotoGP-teams zullen voor hun speciale livery teruggrijpen op hun eigen verleden in het wereldkampioenschap. Dat geldt dus ook voor de vijf fabrieksteams in de koningsklasse. De retro-livery's worden op de donderdag voor de Britse Grand Prix onthuld in de pits van het circuit van Silverstone en dat wordt op 1 augustus vanaf 15.00 uur uitgezonden via de MotoGP Videopass. Het is de eerste keer dat alle MotoGP-motoren tegelijk van een eenmalige livery worden voorzien. Om het feest nog bijzonderder te maken grijpen diverse sponsoren terug naar vroegere logo's, wordt het podium op een klassieke manier verzorgd en zijn er onder meer historische tentoonstellingen te zien.