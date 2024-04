MotoGP 2025: Welke rijders staan bij welk team onder contract?

Het silly season van de MotoGP richting 2025 belooft bijzonder interessant te worden. Bij het begin van 2024 waren slechts drie rijders zeker van hun plek voor het daaropvolgende jaar. Brad Binder tekende vorig jaar al een contractverlenging tot en met 2026 bij het fabrieksteam van KTM, terwijl Johann Zarco en Luca Marini voor 2024 en 2025 werden vastgelegd door respectievelijk LCR Honda en het fabrieksteam van het Japanse merk. De overige negentien rijders op de MotoGP-grid van 2024 beschikten over een aflopend contract, waardoor er mogelijk de nodige verschuivingen gaan plaatsvinden.

Inmiddels zijn er nog twee rijders die zekerheid hebben over hun toekomst in de MotoGP. Vlak voor de seizoensstart in Qatar bevestigde Ducati dat regerend tweevoudig wereldkampioen Francesco Bagnaia zijn contract bij het fabrieksteam met twee jaar heeft verlengd. De Italiaan blijft daardoor in ieder geval tot en met 2026 voor de fabrikant uit Bologna rijden. Tussen de Grands Prix van Portugal en de Verenigde Staten volgde ook de contractverlenging van Fabio Quartararo bij Yamaha. De Fransman werd veelvuldig gelinkt aan een transfer, maar raakte deze winter overtuigd door de frisse wind die is gaan waaien bij het Japanse merk. Daarom tekende hij voor twee jaar bij en dus ligt hij eveneens tot en met 2026 vast.

Dat houdt in dat er momenteel nog altijd zeventien zitjes zonder invulling zijn voor het MotoGP-seizoen 2025. Zo weet Fermín Aldeguer wel dat hij na het huidige Moto2-seizoen promotie maakt en op een van de actuele Ducati's aan de slag gaat, maar het is nog onduidelijk voor welk team hij gaat debuteren in de koningsklasse. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat toptalent Pedro Acosta weer van de partij is voor een van de KTM-teams. De overige MotoGP-rijders moeten de komende maanden zowel op als naast de baan aan de slag om teams ervan te overtuigen dat zij de juiste persoon zijn om in 2025 mee aan de start te verschijnen. Bovendien zijn er vanuit de Moto2 nog meer rijders die azen op een plekje in de zwaarste klasse, waardoor het een interessante periode belooft te worden.

Bevestigde rijders voor MotoGP-seizoen 2025