MotoGP keert in 2025 terug in Hongarije, andere Europese race sneuvelt

De volledige kalender voor het MotoGP-seizoen 2025 laat nog even op zich wachten, maar langzamerhand wordt van steeds meer races duidelijk wanneer ze verreden worden. Ook is al duidelijk dat het programma enkele veranderingen kent ten opzichte van de huidige jaargang. Een van die wijzigingen is de terugkeer van de Grand Prix van Hongarije, een evenement dat ruim dertig jaar niet op de kalender heeft gestaan. De plaats van handeling is Balaton Park, het nieuwe circuit op zo'n 85 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Boedapest. Het is de bedoeling dat de komst van de Hongaarse GP volgende maand wordt aangekondigd tijdens een evenement met lokale autoriteiten en hoge functionarissen van MotoGP-promotor Dorna Sports.

Als Hongarije daadwerkelijk wordt toegevoegd aan de MotoGP-kalender, dan moet er een andere race wijken. De verwachting is dat Portimão en de Grand Prix van Portugal het kind van de rekening worden. Het evenement keerde in coronajaar 2020 terug op het programma en is sindsdien vaste prik geweest, maar in 2025 lijkt Portugal weer van het programma te verdwijnen. Dat is opvallend, aangezien Portimão eigenlijk onderdeel zou worden van een roulatieschema met de vier Grands Prix op Spaans grondgebied. Het verdwijnen van de Portugese GP zou echter betekenen dat de races in Jerez, Barcelona, Aragón en Valencia allemaal op de kalender kunnen blijven staan.

De Hongaarse Grand Prix is geen geheel nieuwe race voor de MotoGP, al werden de twee tot dusver afgewerkte edities al decennia geleden afgewerkt. In 1990 en 1992 ontving de Hungaroring het wereldkampioenschap al eens. De eerste editie van de 500cc-race werd gewonnen door Mick Doohan op een Honda, twee jaar later won Eddie Lawson op een Cagiva.

Zoals gezegd begint de MotoGP-kalender voor 2025 langzaam vorm te krijgen. Het is al bekend dat de seizoensopener volgend jaar wordt verreden op Buriram in Thailand, met waarschijnlijk een week later alweer een race in een ander Aziatisch land. Hoogstwaarschijnlijk volgt daarna een double-header met de terugkerende GP van Argentinië en een race op Circuit of the Americas in Texas. Ook Le Mans (11 mei), Silverstone (25 mei) en de Red Bull Ring (17 augustus) weten inmiddels wanneer zij de MotoGP, Moto2 en Moto3 ontvangen in 2025. Wanneer de TT van Assen wordt afgewerkt, is formeel nog niet duidelijk. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat de race wederom in het laatste weekend van juni wordt verreden.