MotoGP 2024: Welke MotoGP-coureurs staan bij welk team onder contract?

Hoewel de meeste MotoGP-rijders over een doorlopend contract beschikten, zijn er toch de nodige rijderswissels tot stand gekomen voor 2024. De grootste transfer is toch wel die van zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez. Hij trekt na elf seizoenen in dienst van Repsol Honda de stekker uit de uiterst succesvolle samenwerking. Door de overstap naar Gresini Racing racet de coureur uit Cervera volgend jaar voor het eerst op een andere motorfiets dan de RC213V, want hij mag komend jaar op een Ducati Desmosedici GP23 stappen. Dat doet hij aan de zijde van broertje Alex Marquez, die zijn contract bij Gresini met één jaar verlengde.

De overstap van Marquez naar Gresini is niet de enige transfer in de aanloop naar het MotoGP-seizoen 2024. Zo neemt Yamaha na de huidige jaargang afscheid van Franco Morbidelli, wiens plek wordt ingenomen door de van LCR Honda overkomende Alex Rins. De Spanjaard wordt bij Yamaha gekoppeld aan Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021. Het plekje van Rins bij het team van Lucio Cecchinello wordt weer overgenomen door Johann Zarco, die Pramac Ducati na drie jaar weer verlaat. De Fransman wordt de nieuwe teamgenoot van Takaaki Nakagami, die zijn contract opnieuw heeft verlengd. Dat zorgt nog voor een lege plek bij Pramac, die opgevuld wordt door Morbidelli. De Italiaan komt volgend jaar naast Jorge Martin te rijden, die zijn huidige werkgever dus trouw blijft.

Daarnaast verwelkomt de MotoGP in 2024 één debutant op de grid. Zijn debuut in de koningsklasse zat al enkele jaren in de pijplijn en inmiddels is duidelijk dat Pedro Acosta volgend jaar de stap zet vanuit de Moto2. Na een heuse soap, waarbij KTM vijf coureurs had gecontracteerd voor de vier beschikbare motoren, werd duidelijk dat Pol Espargaro het veld moet ruimen bij GasGas Tech3 om ruimte te maken voor de komst van het 19-jarige toptalent. Hij vergezelt daar Augusto Fernandez, de Moto2-wereldkampioen van 2022 die een zeer solide debuutseizoen afwerkt in de MotoGP.

Voor de overige teams geldt dat ze in 2024 kiezen voor stabiliteit. Dat begint bij het fabrieksteam van Ducati, waar Francesco Bagnaia en Enea Bastianini over doorlopende contracten beschikken en het team dus trouw blijven. Bij klantenteam Mooney VR46 hebben Marco Bezzecchi en Luca Marini intussen hun contract verlengd om hun derde seizoen als rijdersduo van het team in te gaan. KTM gaat eveneens voor stabiliteit door vast te houden aan Jack Miller en Brad Binder, die zijn contract verlengde tot en met 2026 - en daardoor het langste vastligt van alle rijders.

Bij de twee teams met Aprilia-motoren verandert er in 2024 helemaal niets. Het fabrieksteam blijft zodoende bestaan uit Aleix Espargaro en Maverick Viñales, die sinds de GP van Aragon in 2021 teamgenoten zijn. Satellietteam RNF Racing heeft Miguel Oliveira en Raul Fernandez onder contract staan voor het aankomende seizoen, al staat achter de naam van de Portugees nog wel een klein vraagtekentje. Oliveira wordt namelijk in verband gebracht met het vrijgekomen zitje bij Repsol Honda, dat momenteel nog het enige vrije plekje is op de MotoGP-grid voor 2024.

Bevestigde MotoGP-teams en -coureurs voor 2024:

Team Merk Coureur (contract t/m) Repsol Honda Team Honda (2026) Joan Mir (2024) TBC Ducati Lenovo Team Ducati (2026) Francesco Bagnaia (2024) Enea Bastianini (2024) Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha (2026) Fabio Quartararo (2024) Alex Rins (2024) Red Bull KTM Factory Racing KTM (2026) Brad Binder (2026) Jack Miller (2024) Aprilia Racing Aprilia (2026) Aleix Espargaro (2024) Maverick Viñales (2024) Prima Pramac Racing Ducati (2024) Franco Morbidelli (2024) Jorge Martin (2024) GasGas Factory Racing Tech3 KTM (2026) Pedro Acosta (2024) Augusto Fernandez (2024) CryptoData RNF MotoGP Team Aprilia (2024) Miguel Oliveira (2024) Raul Fernandez (2024) Mooney VR46 Racing Team Ducati (2024) Luca Marini (2024) Marco Bezzecchi (2024) Team LCR Honda Honda (2024) Johann Zarco (2025) Takaaki Nakagami (2024) Gresini Racing MotoGP Ducati (2025) Alex Marquez (2024) Marc Marquez (2024)