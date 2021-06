MotoGP 2022: Overzicht van rijders, teams en contracten

Wat betreft de meeste fabrieksrijders is 2021 een overgangsjaar. Dat komt omdat de meeste fabrieksteams hun coureurs voor twee seizoenen vastgelegd hebben. Contracten lopen daardoor aan het eind van 2022 af. Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez heeft als enige een contract bij Honda dat aan het eind van 2024 afloopt. Zijn Repsol Honda-teamgenoot Pol Espargaro heeft een contract tot het eind van 2022.

Dat geldt ook voor het fabrieksduo van Yamaha en Suzuki. Regerend wereldkampioen Joan Mir staat tot het eind van 2022 onder contract bij de Japanse constructeur. Bij Ducati had Francesco Bagnaia al een tweejarig contract voor 2021-2022. Het merk heeft ook de optie in het contract van Jack Miller gelicht. De Australiër rijdt dankzij twee overwinningen in Spanje en Frankrijk ook in 2022 voor het Ducati-fabrieksteam. Het fabrieksteam van KTM heeft tot dusver slechts één rijder gecontracteerd, dat is Brad Binder. Hij blijft de Oostenrijkse fabrikant tot en met 2024 trouw. Wie zijn teamgenoot wordt, is nog onduidelijk. Aleix Espargaro blijft volgend seizoen bij Aprilia als het merk uit Noale weer met een eigen fabrieksteam op de grid staat. Het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot gaat worden.

Aprilia is bovendien een vraagteken als het gaat om een satellietteam. Het team heeft volgend seizoen mogelijk vier motoren op de grid en zou dan weer in zee kunnen gaan met Team Gresini, de formatie van wijlen teambaas Fausto Gresini. Het team van de Italiaan runde de afgelopen jaren het fabrieksteam voor Aprilia. Bij Gresini heeft Moto2-rijder Fabio di Giannantonio naar verluidt al een voorcontract getekend, maar dit is nog niet officieel bevestigd.

Bij de andere satellietteams zijn enkele coureurs bevestigd: Jorge Martin rijdt tot het eind van 2022 voor Pramac Racing. Franco Morbidelli heeft een contract bij het Sepang Racing Team, maar van dat merk is nog niet bekend met welke motoren ze in 2022 in actie komen. Bij LCR Honda liggen Alex Marquez en Takaaki Nakagami tot het eind van 2022 vast. Het contract van LCR met motorleverancier Honda loopt eveneens aan het eind van volgend jaar af.

Bevestigde MotoGP-teams en -coureurs voor 2022:

Team Merk Coureur (contract t/m) Repsol Honda Honda (2026) Marc Marquez (2024) Pol Espargaro (2022) Ducati Team Ducati (2026) Jack Miller (2022) Francesco Bagnaia (2022) Monster Energy Yamaha Racing Yamaha (2026) Maverick Vinales (2022) Fabio Quartararo (2022) Suzuki Team Ecstar Suzuki (2026) Alex Rins (2022) Joan Mir (2022) Red Bull KTM Factory Racing KTM (2026) Brad Binder (2024) n.n.b. Aprilia Factory Racing Team Aprilia (2026) Aleix Espargaro (2022) n.n.b. Pramac Racing n.n.b. n.n.b. Jorge Martin (2022) Red Bull Tech 3 KTM KTM (2026) n.n.b. n.n.b. Petronas SRT n.n.b. n.n.b. Franco Morbidelli (2022) VR46 Team n.n.b. n.n.b. n.n.b. Team LCR Honda Honda (2022) Alex Marquez (2022) Takaaki Nakagami (2022) Team Gresini n.n.b. n.n.b. n.n.b.