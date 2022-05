Maandag kon Motorsport.com melden dat Suzuki aan het eind van dit jaar uit de MotoGP vertrekt. Het personeel werd bijeengeroepen en op de hoogte gebracht van het nieuws, dat een schok veroorzaakte in de paddock. Een officieel statement met betrekking tot het vertrek laat nog altijd op zich wachten, maar MotoGP-promotor Dorna Sports publiceerde wel een verklaring waarin te lezen was dat Suzuki niet eenzijdig kan besluiten om uit de sport te stappen. De Japanse constructeur tekende vorig jaar nog een nieuwe vijfjarige commerciële deal waarmee deelname tot en met 2026 gegarandeerd was.

In diezelfde verklaring zinspeelde Dorna ook op de ‘grote interesse’ van onafhankelijke teams en fabrikanten om zich op de grid te melden. Leopard werd in de afgelopen jaren maar liefst drie keer wereldkampioen in de Moto3-klasse. Danny Kent schreef de titel in 2015 op zijn naam, Joan Mir werd in 2017 wereldkampioen en Lorenzo Dalla Porta behaalde de Moto3-titel in 2019. Het team heeft voorheen ook al interesse getoond in een opstap naar de MotoGP, donderdag herhaalde voorman Christian Lundberg die wens nog eens voor de microfoon van Motorsport.com.

“We moeten afwachten hoe de situatie zich ontvouwt, er zijn natuurlijk contracten getekend en ik denk niet dat Suzuki zomaar kan vertrekken omdat er een deal ligt tot 2026”, zegt Lundberg. “We zullen zien, maar wij zouden erg blij zijn als Dorna ons de vrijgekomen plek gunt. De hele paddock weet dat wij absoluut interesse hebben om de stap te zetten, maar er moet nog veel gebeuren voordat het zover is.”

Mocht Leopard de vrijgeleide krijgen om de overstap naar de MotoGP te maken, doet Lundberg dat het liefst met motoren van Aprilia. Na het vertrek van Suzuki is dat de enige constructeur die nog geen satellietteam op de grid heeft. Bij de formatie uit Noale staat men daar inmiddels voor open, heeft CEO Massimo Rivola recent laten weten.

“De enige optie voor ons om het te doen is Aprilia, naar mijn mening moet Dorna de enige constructeur met slechts twee motoren waarderen. Op dit moment zijn alle motoren natuurlijk competitief”, zegt Lundberg. “Het zou voor ons heel goed zijn om met Aprilia samen te werken, we zijn een half Italiaans team en het is makkelijker werken dan met Japanners. Ik denk dat het de beste optie is.”