Deze talenten maken in 2022 kans op een MotoGP-zitje

Raul Fernandez

Raul Fernandez is een product uit de KTM-opleiding. Die partij heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in het opleiden van getalenteerde coureurs. Met de Red Bull Rookies en de verschillende teams in Moto3 en Moto2 is de stroom KTM-talent groter dan het merk in de MotoGP kan herbergen. Een van die kanshebbers op een zitje in 2022 is Fernandez. De Spanjaard reed vorig jaar voor het Moto3-team van Aki Ajo en maakte dit seizoen zijn debuut bij de Moto2-stal van de Finse talentenjager. Verbonden aan KTM heeft Fernandez dus een uitstekende kans om door te stoten, zeker met de resultaten die hij tot nu toe heeft laten zien. Fernandez won al twee races en eindigde dit seizoen nog niet buiten de top-vijf. Uitzonderlijk voor een eerstejaars Moto2-rijder. Zelf heeft Fernandez aangegeven dat hij nog graag een jaar langer in de Moto2 actief blijft om de overstap niet te vroeg te maken. Feit is dat Fernandez de grootste stap in de Grand Prix-paddock – die van Moto3 naar Moto2 – bijzonder goed verteerd heeft.

Fabio di Giannantonio

Eigenlijk hoort deze jonge Italiaan niet in deze lijst thuis en dat komt om de doodsimpele reden dat hij al een voorcontract getekend heeft bij een MotoGP-team. Fabio di Giannantonio tekende vorig jaar al een voorcontract bij het team van wijlen Fausto Gresini en maakt in 2022 zijn debuut bij het team dat inmiddels in handen is van de weduwe van Gresini en nog in de carrousel zit voor een motorleverancier in 2022. Mogelijk gaat het merk toch door met Aprilia, maar dan als satellietteam. Duidelijk is dat Di Giannantonio dan zijn debuut maakt in de MotoGP. Vorig jaar toonde hij zijn snelheid bij vlagen op de Speed Up, maar met de Kalex heeft hij een betere klik. Dit jaar stond hij al twee keer op het podium, waaronder een populaire overwinning tijdens de Grand Prix van Spanje.

Fabio di Giannantonio, Federal Oil Gresini Moto2 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Remy Gardner

De wijsheid “al het goede komt langzaam” is op Remy Gardner wel van toepassing. De Australiër maakt eigenlijk pas het laatste anderhalf jaar echt indruk. Daarvoor was het vallen en opstaan voor de zoon van meervoudig wereldkampioen Wayne Gardner. Bij SAG Racing was Gardner vorig jaar al een sterkere coureur dan de jaren ervoor, maar toch was het zo nu en dan nog een beetje wisselvallig. Dit seizoen eindigde Gardner nog niet buiten de top-vijf en staat hij aan kop in het Moto2-klassement. Ook Gardner zit inmiddels in het KTM-programma, de teamgenoot van de eerdergenoemde Fernandez staat op de nominatie om volgend jaar op te stappen bij Tech3. Bevestiging daarvan kan vroeg of laat komen, Tech3-teambaas Hervé Poncharal hoopt voor de zomer duidelijkheid te hebben over de line-up voor komend seizoen.

Marco Bezzecchi

Met het nieuws dat Valentino Rossi zijn eigen MotoGP-team begint, is de kans dat Marco Bezzecchi dit jaar bezig is aan zijn laatste Moto2-seizoen tamelijk groot. Vorig jaar kreeg Bezz, zoals de coureur door zijn mentor genoemd wordt, een aanbieding om de overstap te maken naar het Aprilia MotoGP-team, maar hij hapte niet. Het winnen van de Moto2-titel was belangrijker, bovendien was de Aprilia-machine niet heel erg goed in 2020. Dit jaar ligt het anders en is de kans dat Aprilia door zoveel rijders wordt afgewezen heel klein. De kans dat Bezzecchi echter op een Aprilia stapt is bijzonder klein, het meest waarschijnlijke is dat hij bij VR46 opstapt. Al moeten we een slag om de arm houden voor het moment dat Rossi zich bedenkt en toch nog een jaar door wil. Maar op dit moment lijkt dat niet heel waarschijnlijk. Bezzecchi vecht met Gardner en Fernandez om de kop in het wereldkampioenschap, ook hij eindigde tot nu toe elke race bij de eerste vijf.

Joe Roberts, Italtrans Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Joe Roberts

Tot slot, Joe Roberts. En dat is met een reden. Ook hij kreeg vorig seizoen al een aanbieding van Aprilia, maar ook bij bedankte vriendelijk voor het aanbod. Toch is er vanuit promotor Dorna wel de wens om een Amerikaan op het hoogste niveau te hebben. Roberts, geen familie van, had een paar jaar moeite om de middelmatigheid in de Moto2-klasse te ontstijgen, maar heeft de afgelopen seizoenen wel degelijk stappen gemaakt. Bij American Racing kwam het talent langzaam maar zeker bovendrijven en bij Italtrans heeft hij opnieuw een stap gemaakt. Roberts is alsnog een interessante coureur voor Aprilia, al heeft dat merk ook een oogje op die andere interessante ‘jongeling’: Andrea Dovizioso.