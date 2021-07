Nadat Andrea Iannone door een dopingschorsing uit de MotoGP verdween, moest Aprilia op zoek naar een alternatief. Andrea Dovizioso en Cal Crutchlow werden gelinkt aan het team, maar ook enkele sterke rijders uit de Moto2-klasse werden in verband gebracht met een overstap naar Aprilia. VR46-coureur Marco Bezzecchi en Joe Roberts bedankten voor de aanbieding, Fabio di Giannantonio was ook gewild bij het merk uit Noale. De Italiaan had echter al een MotoGP-deal getekend bij Gresini.

Voormalig WSBK-rijder Lorenzo Savadori kreeg uiteindelijk het zitje voor dit seizoen, maar Aprilia probeert voor volgend jaar een toprijder te strikken. Dovizioso is nog steeds in beeld, maar Maverick Viñales is ook een van de kandidaten nadat hij zijn vertrek bij Yamaha aankondigde. Espargaro wilde in Assen niet reageren op de Viñales-geruchten, maar stelt dat Aprilia het verdient om een toprijder binnen te halen. Ook hoopt hij dat de Moto2-mannen spijt hebben van hun keuze om niet op het aanbod van Aprilia in te gaan.

“Ik heb al vaker gezegd dat ik het ontzettend jammer vind dat we volgend jaar niet met vier motoren op de grid staan”, vertelde Espargaro. “Vorig jaar waren er Moto2-rijders die bedankten voor het zitje bij Aprilia, daar was ik erg boos om. Ik houd van Aprilia, dit project is fantastisch. Het voelt als mijn project en ik wil laten zien dat zij de verkeerde beslissing hebben genomen. Ik hoop dat de Moto2-rijders die vorig jaar niet voor ons wilden rijden zich ook slecht voelen, het is een grote gemiste kans. Ik hoop dat mijn teamgenoot volgend jaar een sterke rijder is, dat verdienen we. Dit team werkt ontzettend hard en we staan niet ver van de beste fabrikanten in dit kampioenschap.”

Gresini Racing heeft sinds 2015 het fabrieksteam van Aprilia gerund, maar stapt volgend seizoen over naar Ducati. Enea Bastianini en Di Giannantonio hebben getekend voor die formatie. Bezzecchi lijkt de favoriet te zijn voor het tweede zitje bij VR46. Luca Marini zal volgend seizoen in ieder geval deel uitmaken van de formatie. Roberts werd in Assen gelinkt aan een zitje bij Ajo KTM in Moto2.