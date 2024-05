De Moto2-rijder die MotoGP kan helpen "slapende reus" wakker te maken

De Verenigde Staten hebben een rijke historie in de MotoGP en voorganger 500cc met wereldkampioenen als Kenny Roberts sr., Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey en Kevin Schwantz. Recenter wisten Kenny Roberts jr. en Nicky Hayden nog wereldkampioen te worden. Voor de laatste Amerikaanse GP-zege moeten we echter terug naar 2011, toen Ben Spies de TT van Assen won. Hayden was in 2015 de laatste Amerikaan die fulltime in de MotoGP racete, terwijl invaller Garrett Gerloff in de TT van Assen van 2021 de laatste Amerikaan aan de start van een MotoGP-race was.

"Er is al jarenlang geen echt competitieve Amerikaan geweest", erkent Moto2-rijder Joe Roberts dan ook. De rijder van American Racing is zelf bezig met zijn beste seizoensstart in de klasse tot dusver. "Ik ben er en ik heb goede jaren gehad met enkele geweldige resultaten, maar de laatste die echt om de titel kon vechten was Nicky. Daardoor is het soms lastig om het enthousiasme [in de VS] te behouden. Ik denk dat Amerika een slapende reus is die wakker gemaakt moet worden."

Amerika heroveren met Roberts in MotoGP?

Dat lijkt nu ook te gebeuren. NASCAR-team Trackhouse heeft in 2024 zijn debuut gemaakt in de MotoGP na het overnemen van de inschrijving van RNF Racing. Daarna volgde de aankondiging van de overname van Dorna Sports door het Amerikaanse Liberty Media, die naar verwachting tegen het einde van het jaar wordt afgerond. Liberty heeft al aangegeven dat men wil proberen om het Amerikaanse publiek meer te enthousiasmeren voor de sport. De beste manier om dat te doen, is natuurlijk door een Amerikaanse rijder in de MotoGP te hebben. Met zijn uitstekende start in de Moto2 lijkt Roberts daar de perfecte kandidaat voor.

In Jerez stelde Roberts zijn derde opeenvolgende tweede plaats veilig. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

De 26-jarige rijder uit Malibu staat er na vijf Grands Prix uitstekend voor met een zevende plaats in Qatar als slechtste resultaat, om daarna drie keer op rij tweede te worden. Daarna volgde in Frankrijk een vierde plek, waardoor Roberts momenteel met 82 punten tweede staat in het kampioenschap. Daarmee heeft hij zijn puntentotaal van vorig jaar, toen hij nog bij Italtrans reed, al bijna geëvenaard. Het heeft ervoor gezorgd dat Roberts' naam valt als optie bij het MotoGP-team van Trackhouse. Die formatie zet echter vol in op winnen en dus zal de keuze uiteindelijk vallen op de beste optie. Dat kan Roberts zijn, als hij zijn huidige vorm kan vasthouden.

Die vorm dankt hij naar eigen zeggen deels aan de overstap van de Moto2 naar banden van Pirelli. "Ik heb dat gevoel aan de voorkant nodig. Je krijgt meer feedback", zegt Roberts over welk verschil de banden in zijn ogen maken. "De band geeft je de mogelijkheid om dingen te veranderen en waar nodig met je lijnen te spelen. In het verleden voelde het alsof ik niets kon veranderen. Ik moest op hetzelfde punt remmen, insturen en op het gas. Als ik een paar meter te laat was, was het klaar en verloor ik zo een halve seconde. Je hebt dus veel meer speelruimte en veel meer gevoel."