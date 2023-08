Motivatie Mir lijdt niet onder moeizame eerste seizoen bij Honda

Na het onverwachte vertrek van Suzuki uit de MotoGP wist Joan Mir voor 2023 onderdak te vinden bij Repsol Honda, waar hij aan de zijde van Marc Marquez terecht is gekomen. Tot dusver beleven ze echter een bijzonder lastig seizoen, waarin beide coureurs tot tweemaal toe werden getroffen door blessureleed. Marquez wist nog geen enkele keer de finish te halen in 2023, Mir slaagde daar alleen tijdens de seizoensopener in Portugal in. In die race scoorde de coureur uit Palma de Mallorca zijn enige vijf punten van het huidige seizoen. Daarna zou hij in Argentinië geblesseerd ontbreken, waarna hij in Italië een handblessure opliep die hem ook in Duitsland en Nederlander aan de kant hield.

Zijn moeizame start bij Honda heeft op dit moment echter geen weerslag op de motivatie van Mir, zo gaf hij na zijn uitvalbeurt in de Britse GP aan. "Het was moeilijk, maar eerlijk gezegd zit ik nu in een andere fase. Het eerste deel van het seizoen was moeilijk te managen, maar mijn mentaliteit is een beetje veranderd", legde de wereldkampioen van 2020 uit, om vervolgens in te gaan op wat hij heeft aangepast. "Ik probeer de positieve dingen van het weekend vast te houden en dat is het. Ik doe wat ik kan doen en we zullen uiteindelijk op een goed pakket uitkomen waarmee ik me meer op mijn gemak voel. We zullen zien wat we kunnen doen."

Mir keerde in Silverstone terug na de laatste drie races voor de zomerstop gemist te hebben. Het werd een moeilijk weekend voor de Spanjaard, die zeventiende werd in de sprintrace en in de hoofdrace al vroeg uitviel. Daarbij werd hij niet bepaald geholpen door een niet functionerend rijhoogteapparaat aan de voorkant van zijn RC213V en een mechanisch probleem.

"Allereerst had ik bij de start een probleem waarbij ik het ride height device aan de voorkant niet kon gebruiken. Ik heb het vier keer geprobeerd en dat is waarom ik te ver doorreed, want ik probeerde het nogmaals. Daarna kwam ik terug en begon ik zonder het apparaat. Dat probleem moeten we gaan begrijpen, want ik deed hetzelfde als normaal, maar het werkte niet", verklaarde Mir zijn start. "Vervolgens was er nog iets raars, want de achterkant blokkeerde iedere keer als ik onder het remmen terugschakelde. Daardoor crashte ik bijna in de oude eerste bocht en vervolgens ging ik heel snel door het grind, waar ik alsnog crashte. Dat was onze zondag. Ik voelde iets mechanisch, maar ik weet het nog niet. Dat was onze race, de twee ronden die ik reed."