Morbidelli: Yamaha was me niets schuldig, maar ik verdien deze plek

Na het vertrek van Maverick Viñales heeft Morbidelli promotie gekregen naar het fabrieksteam van Yamaha. Dat was een logische stap nadat de Braziliaanse Italiaan vorig jaar de sterkste rijder van het merk was, maar desondanks begin dit seizoen met de 2019-versie van de Yamaha M1 moest rijden. Daarmee was hij een stuk minder competitief, ook al omdat hij in de eerste helft van het seizoen geen enkele update kreeg.

In juni raakte Morbidelli geblesseerd aan zijn knie. Een operatie en een lange revalidatie verder is de coureur nu weer fit genoeg om te rijden in Misano. Bij het fabrieksteam maakt hij het seizoen af, maar ook tekende hij een tweejarige deal waarmee hij tot het eind van 2023 verbonden is aan de hoofdmacht. Gevraagd of hij de status als fabrieksrijder verdiende na zijn prestaties uit het verleden, reageerde Morbidelli: “Het voelt wel alsof ik het verdien, dat denk ik zeker. Ik heb daar ook openlijk over gesproken met de mensen van Yamaha. Nu is het gelukt. Ze waren me bij Yamaha niets verschuldigd, maar het voelt wel alsof ik het verdiende.”

Morbidelli is van mening dat de situatie met Viñales gezorgd heeft voor “een pittige uitdaging”, maar de Italiaan wilde zelf niet ingaan op de gevolgen van de opmerkelijke gebeurtenissen bij Yamaha. Na vijf gemiste races staat Morbidelli weer aan de start van een MotoGP-weekend, maar heeft hij nog altijd vraagtekens over zijn fysieke gesteldheid. “We hebben ons geconcentreerd op het herstel”, vertelde Morbidelli. “De blessure op zich is niet heel ernstig, maar het herstel is nogal tijdrovend. We hebben geprobeerd de revalidatie te bespoedigen. Het buigen van m’n been is nog steeds lastig, dat gaat niet makkelijk. Dat hebben we geforceerd, maar daarnaast ook geprobeerd om de algehele fitheid niet uit het oog te verliezen. We zien gedurende het weekend hoe we het gedaan hebben.”

Morbidelli werkt dit weekend samen met de oud-crew-chief van Maverick Viñales, Silvano Galbusera. Zijn succesvolle samenwerking met Ramon Forcada komt daardoor voorlopig tot een einde. Morbidelli benadrukte dat de beslissing daarover genomen is door het team om verdere verschuivingen in een toch al chaotische periode te voorkomen.