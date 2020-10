Morbidelli vreest 'nachtmerrie', Viñales mist stabiliteit en grip

De Petronas SRT-rijder was zaterdagmiddag betrokken in het gevecht voor pole-position, maar had “geen gevoel” met zijn tweede set banden en kon zijn 1.31.891 niet meer overtreffen. Een elfde startplek was het gevolg, een evenaring van zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Dankzij de gebrekkige topsnelheid van de Yamaha verwacht Morbidelli een lastige race, iets wat Maverick Viñales en polesitter Fabio Quartararo onderschreven. Het is lastig inhalen met de Yamaha M1, Morbidelli maakt zich derhalve zorgen over de dag van zondag.

“Ik ben bezorgd over het inhalen omdat het heel erg moeilijk gaat worden, ik verwacht een nachtmerrie”, liet Morbidelli in niet mis te verstane bewoordingen weten. “Ik weet het nu al. Onze sterke punten zijn waardeloos wanneer we in een groep rijden. Morgen gaat de moeilijkste race sinds Oostenrijk 1 worden, maar we zullen proberen te vechten. Ik geef alles en hoop op de beste positie aan de finish te komen. Ik ben erg teleurgesteld over de kwalificatie, omdat ik dacht dat ik snel was en dat was eigenlijk ook zo in de eerste run. Ik zat twee tienden achter de tijd van Fabio en ik reed m’n rondetijd alleen, hij had nog een referentie voor zich. Twee tienden verschil was acceptabel. In de tweede run dacht ik mezelf te verbeteren, maar daar kwam niets van. Het voel was slechter en alle anderen werden wel beter. Daardoor viel ik steeds verder naar achteren. Het is wat het is, we zullen morgen ons best moeten doen.”

Viñales moest 'cruisen' in kwalificatie

Merkgenoot Viñales kwalificeerde zich als vijfde op een halve seconde van Quartararo, maar verklaarde na afloop dat hij aan het ‘cruisen’ was vanwege een gebrek aan stabiliteit en grip in de bochten. “Het wordt een moeilijke race, we doen ons best, maar het gevoel is niet fantastisch”, zei Viñales, die in de vierde training een behoorlijk gefrustreerde indruk maakte. “Ik weet niet waarom, maar we hebben veel beweging in de motor. Ik heb weinig grip in de bochten en ik kan niet pushen, ik ben maar aan het cruisen, zeker in de snelle rondjes. Ik kon niet voluit rijden op het lange rechte stuk of op de andere korte rechte stukken. We hebben meer stabiliteit nodig en meer grip. Het ritme was vrij aardig, dat is het enige waarom ik nog positief ben. We moeten sterk zijn in de remzones om wat mensen in te halen. We hebben de motor flink veranderd ten opzichte van andere races, dit werkte gewoon niet. In Barcelona hebben we ook veel veranderd, maar dat was ook niets. We hadden het gevoel niet dat de motor goed werkt als je op de baan komt. Het is moeilijk, we moesten veel veranderen en daarmee hebben we veel tijd verloren in VT3 en VT4. In de warm-up [op zondag] hebben we nog twintig minuten, we moeten zien wat we dan nog kunnen doen.”