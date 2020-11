Morbidelli snelste in derde training, Mir plaatst zich voor Q2

Een onverwacht buitje op het Circuit Ricardo Tormo zorgde ervoor dat de derde training voor de Grand Prix van Valencia een interessante affaire zou worden. Voor een aantal coureurs was er bovendien werk aan de winkel nadat ze zich op vrijdag niet bij de eerste tien wisten te plaatsen. WK-leider Joan Mir en Fabio Quartararo hoorden ook in dat rijtje. Na enige tijd was Quartararo de eerste die op slicks op de baan kwam, hij deed een lange eerste run en de snelste tijd was een 1.32'er.

Dat was het teken voor de andere rijders dat het wel degelijk mogelijk was om snelle tijden te rijden, maar het zou in de laatste minuten nog een opgave worden om tot een verbetering van de VT2-tijden te komen. Franco Morbidelli ging bij het aanbreken van de laatste vijf minuten aan de leiding, hij was op dat moment de enige die zich daadwerkelijk verbeterd had ten opzichte van vrijdag. En dus gooiden de teams er nog een nieuwe set softs tegenaan in de slotfase.

Het werd een interessante slotfase van de sessie. Espargaro opende het bal met een 1.30.636, maar kort daarna noteerde Morbidelli de snelste tijd van het weekend. Hij zette zich met een 1.30.168 op kop in de sessie en daar bleef het bij. Espargaro kon niet meer counteren en bleef steken op ruim vier tienden, Johann Zarco was de beste Ducati-rijder op de derde plaats. Maverick Viñales handhaafde zich in Q2, hij stond vierde. Ook Joan Mir kwam er doorheen in de slotfase van de sessie en dat werd gevierd met een gebalde vuist bij terugkomst in de pits. De WK-leider noteerde in de laatste poging een 1.30.734 en dat was genoeg voor de vijfde tijd in de sessie, hij verbeterde ook zijn eigen tijd en stootte door naar Q2.

Takaaki Nakagami maakte opnieuw een solide indruk, hij werd zesde voor Miguel Oliveira. De Portugees verknalde vrijdag zijn snelste run, maar redde zich toch nog. Aleix Espargaro eindigde op de achtste plaats en pakte daarmee de laatste plek in Q2. Jack Miller en Pecco Bagnaia verbeterden zich niet, maar zij waren vrijdag al snel genoeg geweest. Het betekende dat Fabio Quartararo naast een plekje in Q2 greep.

Quartararo bleef op twee duizendsten van een seconde steken en moet zaterdagmiddag voor het eerst in zijn carrière in Q1 verschijnen. Hetzelfde geldt voor Alex Rins, hij werd elfde in de sessie. Ook Andrea Dovizioso moet in Q1 beginnen aan de kwalificatie.

De vierde vrije training met aansluitend de kwalificatie voor de Grand Prix van Valencia begint zaterdagmiddag om 14.10 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Vrije training 3