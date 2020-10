Morbidelli noemt nieuwe schokbreker ‘sleutel tot overwinning’

Morbidelli rijdt dit seizoen met een 2019-versie van de Yamaha, maar dat betekent allerminst dat hij in het nadeel is ten opzichte van zijn merkgenoten op het nieuwste materiaal. Vooral qua topsnelheid levert de Braziliaanse Italiaan nog weleens wat in, maar over het algemeen kan hij heel aardig meekomen. Dat bleek zondag opnieuw toen Morbidelli zijn tweede overwinning van het seizoen pakte, terwijl de andere Yamaha’s op de zevende en achtste plaats eindigden. Viñales en Quartararo klaagden over een gebrek aan grip, iets waar Morbidelli juist van profiteerde. Dat had volgens hem veel te maken met de nieuwe schokbreker die leverancier Ohlins de afgelopen races uitrolde.

“We hebben een schokbreker getest dit weekend en het lijkt erop dat we daardoor meer grip hadden in de bochten”, vertelde Morbidelli na zijn overwinning in de Teruel GP. “Dat is waar we vorig weekend juist tekortgeschoten zijn. Nu konden we, ik denk dat dit de sleutel was, heel snel een goede afstelling vinden met deze schokbreker. We hebben een geweldige race gereden en hebben de afstelling van de motor helemaal goed gedaan, zelfs in korte tijd met zo’n nieuw item.”

Viñales merkte zondag direct na de race al op dat de huidige Yamaha geen vuist kan maken tegen Suzuki, dat momenteel met Joan Mir aan de leiding gaat in het WK. De Spanjaard kwam wel in actie met de ‘andere’ schokbreker, maar had andere problemen en kwam daardoor niet echt tot een goede conclusie: “Ik wilde er wel graag mee racen omdat ik in de vierde training een goed gevoel had, maar na drie ronden in de race was het goede gevoel helemaal weg. Ik had geen grip meer en de motor trilde ontzettend. Dan is het lastig om feedback te geven over een schokbreker, dat was het probleem niet. Het draaide om de band of meer om de afstelling.”