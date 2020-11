Morbidelli na derde overwinning: “De beste race uit m’n carrière”

Morbidelli reed zondag bijna de gehele race aan de leiding. Hij had op een bepaald moment een voorsprong van bijna een seconde op de achtervolgers en reed een strak tempo. In het laatste deel van de race werd de coureur echter weer bijgehaald door Pramac Ducati-man Jack Miller. In de laatste ronde kon de Aussie een paar keer de aanval inzetten, maar na een sensationele slotronde schreef Morbidelli de race toch op zijn naam. Met name de inhaalactie bij het insturen van bocht 5 bracht hem uiteindelijk de overwinning. Aan de finish was het verschil slechts 93 duizendsten van een seconde.

“Ik denk dat dit mijn beste MotoGP-race tot nu toe was”, zei Morbidelli op een vraag van Motorsport.com. “Ik had een super goed ritme en het gevecht aan het eind van de race was heel mooi. Dit was zeker mijn beste race in de MotoGP.” Tot nu toe won Morbidelli zijn races in de MotoGP door vanaf het begin het tempo te dicteren en weg te rijden, maar zondag kwam de vechter in hem naar boven. “Ik wist wel wat ik in een gevecht sterk kon zijn, dat ik moeilijk te verslaan ben. Dat wist ik. Ik heb het in Moto2 en MotoGP laten zien, maar niet voor de bovenste posities. Het was goed om een gevecht te hebben en mezelf te bewijzen dat ik in de laatste ronde tegen een geweldige rijder kan vechten om de overwinning. Het was mooi dat ik dat kon laten zien en goed om te zien dat ik het op deze manier kon beslissen.”

Met zijn derde overwinning van het seizoen is Morbidelli nu opgeschoven naar de tweede plaats in het WK-stand. De wereldtitel kan hij niet meer winnen, maar op zijn prestaties van dit seizoen kan hij wel voortborduren: “We moeten zien hoe het in 2021 gaat. Maar dit seizoen is geweldig geweest. We zullen dit seizoen zo goed mogelijk afronden en dan zien we wat we volgend jaar kunnen doen. We moeten zien of de andere fabrikanten een stap maken. Maar nu wil ik vooral van dit moment genieten.”