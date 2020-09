Morbidelli: MotoGP mist ‘een killer’ die titelstrijd kan beslissen

De Petronas Yamaha SRT-rijder begon sterk aan het seizoen en scoorde in Tsjechië zijn eerste podium. Hij kende echter ook tegenslag met een motorisch probleem tijdens de tweede Jerez-race, gevolgd door een zware crash tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Na vijf wedstrijden in de MotoGP hebben vier verschillende coureurs op drie verschillende motoren gewonnen. De top-twaalf van het kampioenschap staat binnen veertig punten voor aanvang van de GP van San Marino.

In een exclusief interview met Motorsport.com zei Morbidelli over de situatie: “Er is geen duidelijke favoriet voor het kampioenschap, dat is duidelijk. Op zondag is er een rijder het sterkste, de volgende zondag is het weer een ander. Een pakket kan op het ene moment sterk zijn, een ander pakket is de volgende zondag weer beter. Als je kijkt naar het kampioenschap kan het alle kanten nog op. Het geeft mij persoonlijk meer vertrouwen om tijdens het weekend te vechten. Ik voelde in Brno dat ik niet de snelste was, Brad Binder won, maar ik was zeker erg sterk en hoorde bij de sterkste rijders. Ik voel hetzelfde bij dit weekend, ook omdat ik niet een duidelijke killer zie die dit kampioenschap in zijn voordeel gaat beslissen. Dat geeft een coureur zeker meer vertrouwen.”

In tegenstelling tot teamgenoot Fabio Quartararo, die aan de leiding gaat in de WK-stand, krijgt Morbidelli dit seizoen waarschijnlijk geen updates voor zijn motor. Als gevolg daarvan denkt hij dat de komende races nog belangrijker worden omdat de fabrieksrijders niet veel ontwikkeling gehad hebben. “Het is nog steeds vroeg in het kampioenschap en ik kan met mijn pakket aardig meekomen”, voegde hij toe. “Dat gezegd hebbende, ik zeg niet dat ik alleen maar slechter ga presteren met mijn pakket, ik hoop dat ik kan blijven presteren en dat ik kan blijven doen wat ik in de eerste vijf races van het seizoen gedaan heb. Maar in werkelijkheid heb je met een satellietmotor niet zoveel ontwikkeling als met een fabriekspakket. Het kan gebeuren dat een fabrieksmotor gedurende het kampioenschap beter wordt, ik blijf bij m’n huidige pakket en dat is een goed pakket. Maar als zij iets vinden, hou ik dezelfde motor. Wat dat betreft is deze GP [in Misano] voor mij een kans om nog beter te presteren, het is nog relatief vroeg in het kampioenschap en ik denk dat de meeste fabrieken nog niet veel ontwikkeld hebben. Wat dat betreft hoop ik echt dat ik kan blijven presteren. Dat moet ook mogelijk zijn, ik voel me dit seizoen sterker dan vorig jaar.”

Met medewerking van Lewis Duncan