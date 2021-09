Morbidelli maakt rentree in Misano: “Ik twijfelde of ik kon racen”

Morbidelli reed in juni zijn laatste Grand Prix toen besloten werd dat hij een operatie moest ondergaan voor een knieblessure. Dit weekend keerde hij in Misano terug, maar dan bij het fabrieksteam van Yamaha. Daar heeft hij de plek van Maverick Viñales ingenomen. De drievoudig MotoGP-racewinnaar eindigde in zijn eerste race op de nieuwe M1 op de achttiende plaats, 36 seconden achter landgenoot en racewinnaar Pecco Bagnaia. Dat viel niks tegen gezien zijn fysieke toestand. Enkele uren voor de race twijfelde Morbidelli nog over deelname.

“Om terug te komen op de motor en weer te racen na een lange periode van afwezigheid op een nieuwe motor, met een nieuw team en een blessure die nog niet hersteld is. Het was een goed weekend voor mij”, verklaarde Morbidelli. “Ik ben blij met de race, in de warm-up ging het helemaal niet goed. Ik dacht dat het niet mogelijk was om te racen. Maar met wat adrenaline en pijnstillers is het toch gelukt, we hebben de race uitgereden in een constant tempo. Ik zat de hele race in de buurt bij Valentino [Rossi], maar dat was goed voor mij. Ik stap pas net op deze motor en ben nog herstellende, ik heb drie maanden stil moeten zitten. Ik heb tijdens de race veel geleerd over de motor en begrijp de machine nu beter. Je moet iets meer vechten met deze machine en dat doe ik graag. Ik heb geleerd hoe je de machine moet aanpakken. Het was fijn om terug te zijn, nu gaan we proberen om elk weekend sterker te worden.”

'Gewoontes en snelheid verliezen'

Morbidelli kwam zonder verwachtingen naar de GP van San Marino, maar was blij met de beslissing om zo snel mogelijk terug te keren op de machine. “Ik was niet zo bezig met de verwachtingen, ik doe gewoon en zie wel hoe het afloopt. Als het resultaat niet goed is, proberen we het volgende keer beter te doen”, vervolgde Morbidelli. “Als het resultaat goed is, dan probeer ik ervan te genieten. Het was voor mij heel belangrijk om weer op de MotoGP-machine te stappen. Deze klasse is lastig en als je een half jaar aan de kant staat, zoals bij mij eigenlijk het plan was, dan loop je een grote achterstand op. Je mist veel dingen op het gebied van het rijden en je verliest een aantal gewoontes. Van het vechten met andere coureurs tot de snelheid. Dat soort dingen wilde ik liever niet verliezen. We hebben daarom wel echt de grens opgezocht met de hersteltijd, maar ik denk dat we de juiste keuze gemaakt hebben. Er zat dit weekend een duidelijke stijgende lijn in. Ik ben blijven zitten, heb de motor leren kennen en heb een volledige race kunnen rijden. De positie is niet geweldig, dat is niet goed. Maar er zijn 24 coureurs op de baan en het zijn beesten. Je kunt niet verwachten dat je meteen vooraan meedoet als je drie maanden op de bank hebt gezeten en terugkomt met een nieuwe motor en een nieuwe crew.”