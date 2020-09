Morbidelli: Kleiner verschil topsnelheid beste nieuws van de dag

De topsnelheid is het grootste probleem voor de Yamaha-rijders, de M1 was regelmatig de langzaamste op de punten waar de topsnelheid gemeten werd. In juli waarschuwde Morbidelli’s teamgenoot Fabio Quartararo voor de problemen waar Yamaha mee te maken zou kunnen krijgen tegen de tijd dat het wereldkampioenschap aan zou komen op het Catalaanse circuit, waar het rechte stuk bijna een kilometer lang is.

Vrijdag waren de Yamaha’s van Morbidelli en merkgenoot Maverick Viñales slechts 5 kilometer per uur langzamer op het rechte stuk. De relatief snelle laatste bocht van het circuit maskeert de achterstand in topsnelheid. “Het lijkt erop dat de lay-out van het circuit en de lay-out van de laatste bocht niet veel invloed heeft op de topsnelheid”, reageerde Morbidelli op een vraag van Motorsport.com. “Dat is misschien wel het beste nieuws van vandaag.”

Viñales, die vrijdag vierde werd, maakt zich niet veel zorgen over het gebrek aan topsnelheid. Hij stelt echter wel dat de Yamaha-coureurs de race van de kop van het veld aan moeten vangen om een kans te maken op eremetaal. “Ik heb gisteren al gezegd dat dit niet het slechtste circuit is omdat er een snelle bocht voorafgaat aan het rechte stuk. Uit die bocht hebben we genoeg grip”, voegde Viñales toe. “Het ziet er goed uit, het doel blijft hetzelfde. We moeten vanaf de eerste rij starten en vanaf de eerste ronde pushen.”

Remproblemen spelen Quartararo parten

Quartararo topte vrijdagochtend de eerste training, maar kon zijn eigen snelste tijd in de middagsessie niet meer verbeteren. De SRT-rijder verklaarde dat hij door een remprobleem opgehouden werd, maar dat had niets te maken met de problemen waar hij eerder dit seizoen in Oostenrijk last van had. “Toen we een aanval op de snelste ronde wilden doen was er een probleem met de remmen”, aldus Quartararo. “Gelukkig niet hetzelfde als in Oostenrijk, het is een beetje vreemd. Maar over het algemeen ben ik heel blij over onze dag. Het tempo is geweldig en we hebben potentieel.”

Met medewerking van Lewis Duncan