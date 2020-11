Morbidelli kijkt uit naar gevecht met Rossi in 2021

Rossi tekende in september een nieuw eenjarig contract bij Yamaha, hij wordt volledig ondersteund als hij volgend seizoen gaat rijden voor Petronas. Rossi’s teamgenoot is dan VR46 Academy-protegé Morbidelli, die eerder dit jaar al een nieuw tweejarig contract bij de renstal onder leiding van Wilco Zeelenberg tekende. Morbidelli was de eerste rijder uit de Rossi-opleiding die een wereldtitel wist te winnen (Moto2 2017) en was eveneens de eerste VR46-rijder die in de MotoGP debuteerde. Recent schreef hij de Grand Prix van San Marino op zijn naam met een 2019-versie van de Yamaha M1, daarna volgden nog zeges in de GP's van Teruel en Valencia. Rossi en Morbidelli zijn heel erg close in het dagelijks leven, maar volgens de jongeling gaat het in 2021 vooral om het verslaan van zijn mentor.

“Ik kijk ernaar uit om met hem te vechten”, vertelde Morbidelli in een exclusief interview met Motorsport.com. “Dat is waar ik altijd naar uit heb gekeken. Wanneer ik met Vale in duel kan gaan is het anders, het geeft me een ander gevoel. Het is mooi, ik doe het altijd met een lach op m’n gezicht. Het is anders dan anders. Normaal kan ik niet lachen als ik met iemand vecht, zeker niet in de MotoGP. Maar als ik duelleer met Vale heb ik dat toch regelmatig. Daar kijk ik echt naar uit en ik hoop dat er dit jaar en volgend jaar nog veel gevechten komen. Ik kijk er niet naar uit om hem te laten zien wat ik geleerd heb, dat speelt niet mee. Ik denk er enkel aan dat ik sneller dan hem wil zijn. Dat wil ik het liefste doen. Ook wil ik laten zien dat hij de goede keuze heeft gemaakt toen hij in me geloofde toen ik in Superstock aan het racen was.”