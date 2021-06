Morbidelli: Komst VR46 heeft kleine storm veroorzaakt in MotoGP

Afgelopen seizoen was Franco Morbidelli de beste Yamaha-coureur in het kampioenschap. De Braziliaanse Italiaan eindigde op de tweede plaats in de titelstrijd, maar kreeg desondanks in 2021 niet de beschikking over het nieuwste materiaal van de Japanse fabrikant. Dat heeft deels te maken met de rol van Valentino Rossi. De legende is sinds dit seizoen teamgenoot van Morbidelli bij Petronas SRT en is bovendien zowel zijn mentor als agent. Bovendien beschikt Rossi wél over het fabrieksmateriaal waarop Fabio Quartararo en Maverick Viñales rijden.

Morbidelli rijdt dus op een oudere versie van de M1 dan de overige coureurs. Upgrades waar hij om vroeg bij Yamaha, kreeg hij niet vanwege de focus die de fabrikant op dit moment legt op het fabrieksteam. Daarmee probeert het Japanse bedrijf om voor het eerst sinds 2015 de wereldtitel in de wacht te slepen. Dat lijkt ten koste te gaan van de kansen van Morbidelli, die na zeven races op de tiende plaats staat in het kampioenschap met 40 punten. Dat zijn er 24 minder dan hij vorig jaar had in hetzelfde stadium van het seizoen, toen hij de vijfde positie bezette in de titelstrijd.

Ondanks de lastige openingsfase van het seizoen blijft Morbidelli vasthouden aan zijn levensfilosofie. Dat houdt in dat hij niet te veel over dingen nadenkt in goede tijden, maar ook in minder goede tijden. Dat doet hij ook als Motorsport.com hem vraagt naar de invloed die de komst van VR46 naar de MotoGP op hem heeft. “Er is op dit moment een beetje een storm door de komst van Valentino’s team. Ik hoop dat mij zo min mogelijk raakt”, vertelde Morbidelli. “Ik probeer mijn werk te doen. Deze problemen zijn zo complex dat het veel energie zou kosten om te proberen het te begrijpen of er voorspellingen over te doen. Dat wil ik niet. Ik probeer me te focussen op mijn werk, ik probeer te zeggen wat ik wil zeggen, maar voor de mensen om mij heen geldt dat zij hun werk doen op de manier waarvan ze denken dat het moet.”

Morbidelli weet nog niet zeker op welke motor hij in 2022 plaatsneemt. Hij heeft een overstap naar Team VR46 uitgesloten en blijft Petronas SRT trouw en vermoedelijk blijft hij op Yamaha’s rijden. Even was er sprake van dat VR46 met de motoren van het Japanse merk aan de haal zou gaan, maar het heeft er nu alle schijn van dat de keuze op Ducati-motoren valt.