Morbidelli: "Misschien ben ik vergeten hoe ik op een MotoGP-motor moet rijden"

De aanhoudende problemen van Franco Morbidelli in de MotoGP zetten zich afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Tsjechië voort, waarna de VR46 Ducati-coureur zich hardop afvroeg of hij misschien was vergeten hoe hij op een MotoGP-motor moest rijden.

"Ik heb vandaag het uiterste gegeven", zei hij vermoeid op zondagavond. "Ik had een betere start dan gisteren. Ik heb geprobeerd om elke ronde het maximale uit de prestaties te halen. Ik heb maar heel weinig fouten gemaakt. Ik heb geprobeerd om in elke ronde het uiterste te geven... en toch eindigde ik weer op P14.

"Ik had helemaal geen prestatievermogen. Ik had helemaal geen grip. Ik heb al sinds het begin van het jaar veel moeite met de grip. Er lijkt niets te veranderen.

"Ik weet het niet, misschien ben ik vergeten hoe je op een MotoGP-motor moet rijden."

Morbidelli’s vorm heeft dit seizoen een nieuw dieptepunt bereikt, tot het punt waarop de man die in het wereldkampioenschap van 2020 tweede werd en drie races won, vrijwel zeker zijn plek op de MotoGP-startgrid voor volgend seizoen zal verliezen.

De Romein maakte zich geen illusies over zijn problemen en noemde een gebrek aan raceprestaties als het belangrijkste probleem.

"In Barcelona stond ik op de eerste startrij. En in Mugello had ik een ongelooflijk tempo. Een heel goed tempo, de hele vrijdag en de hele zaterdag... tot de races," klaagde hij. "Misschien vergeet ik, zodra de races beginnen, hoe ik op de MotoGP moet rijden."

Toen hem werd gevraagd of de druk die voortkomt uit zijn gebrek aan toekomstperspectieven zijn prestaties op het circuit beïnvloedde, zei de Moto2-kampioen van 2017: "Luister, ik leef met druk. Ik race al sinds mijn zevende.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto door: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

"Ik heb mijn hele leven al met druk te maken. Ik heb te maken gehad met de druk om een wereldkampioenschap te winnen. Ik ben niet bang om naar huis te gaan als ik het niet waard ben.

"Ik ben hier niet om mijn stoeltje warm te houden en mijn salaris te innen. Ik ben hier om te presteren, om te winnen, om het uiterste uit mezelf te halen.

"Op dit moment lukt het niet. Ook al doen het team, de crew en ikzelf ons uiterste best. We zetten ons met hart en ziel in om iets te bereiken."

Morbidelli sloeg vervolgens een positievere toon aan en zei dat er nog steeds hoop was op verbetering later in het seizoen.

"Gelukkig zijn we geen mensen die opgeven", voegde hij eraan toe. "Het team bestaat uit mensen die niet opgeven. We hebben een geweldige sfeer binnen het team. We zijn bereid om op elk moment alles te geven wat we in ons hebben. Hopelijk komen we uit deze situatie."