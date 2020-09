Mir ziet zichzelf nog niet als titelkandidaat in de MotoGP

Mir is de afgelopen races uitgegroeid tot een van de meest constante MotoGP-rijders op de grid. Zondag scoorde Mir een podium door van de achtste naar de tweede plaats te rijden. Racewinnaar Fabio Quartararo verloor in de laatste ronden veel tijd vanwege een versleten band, Mir eindigde daarom op iets minder dan een seconde achterstand. In het WK staat de Suzuki-kopman op slechts acht punten van Quartararo, maar hij vindt het nog te vroeg om tot de favorieten voor de wereldtitel gerekend te worden.

“Daar is het nog te vroeg voor”, reageerde hij op een vraag of de strijd om de wereldtitel nu ging tussen hem en Quartararo. “We zijn min of meer de meest constante rijders op de grid en in het kampioenschap staan we dicht bij elkaar. Het is waar dat er veel rijders zijn die ontzettend snel zijn, ik denk dat we nog een lang kampioenschap voor de wielen hebben. Er zijn nog veel punten te verdelen en veel rijders die veel kunnen scoren.”

Mir zat zondag in de eerste vijftien ronden achter Ducati-rijder Jack Miller en kon daardoor naar eigen zeggen niet rijden voor de overwinning: “Het is altijd moeilijk om Jack in te halen, zeker in de eerste ronden van een race”, vervolgde Mir. “Ik verloor zeker een paar seconden achter hem en dat heeft ons de race gekost, maar ik kon er niets aan doen. Hij speelde gewoon zijn troefkaart, aan het begin van de race was hij heel snel. Later in de wedstrijd kreeg hij meer problemen met z’n banden. Ik probeerde juist mijn banden te sparen door in het begin van de race heel vloeiend te rijden. Dat was mijn enige doel, toen de rest last kreeg met de banden kon ik schakelen en versnellen. Ook omdat ik in het begin niet zo snel was.”

Het was voor Suzuki dertien jaar geleden dat het team twee coureurs op het podium had. Dat gebeurde tijdens tijdens de GP van San Marino in Misano, waar Chris Vermeulen en John Hopkins achter Ducati-rijder Casey Stoner op de plaatsen twee en drie eindigden.