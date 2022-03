De uitslag van Joan Mir in de eerste Indonesische Grand Prix in 25 jaar was een flinke verbetering ten opzichte van zijn zeventiende startplaats. De Spanjaard had op zaterdag de boot gemist in de kwalificatie. Hij wist niet rechtstreeks in Q2 te komen en eindigde na een valpartij in Q1 als achttiende. Hij schoof een plekje op doordat de geblesseerde Marc Marquez zich terugtrok voor de wedstrijd.

De 24-jarige Mir worstelde op het Mandalika-circuit met de grip van de achterband van Michelin. De Franse racerubberfirma had het oude type meegenomen naar Indonesië als oplossing voor de extreme hitte. "In de warm-up ging het ietsje beter", aldus de eenvoudig Grand Prix-winnaar.

Een paar uur later trok Mir de opgaande lijn door bij de start van de Grand Prix. Ondertussen was het flink gaan regenen. Op een nat parcours verruilde de Suzuki-rijder gelijk in de eerste omloop zijn zeventiende plek voor de achtste. Hij finishte na twintig ronden als zesde achter teamgenoot Alex Rins. "Zonder de regen was de zesde plaats niet mogelijk geweest", gaat Mir verder. "Op een compleet droge baan was het een zeer moeilijk verhaal geworden. Dit is een belangrijk resultaat, het had veel erger kunnen zijn."

Teleurstelling over ingekorte race

Het ging op een natte baan zelfs zo goed met Mir, dat hij achteraf baalde van de ingekorte race-afstand. Vanwege problemen met het asfalt had de wedstrijdleiding besloten om de tweede Grand Prix van 2022 twintig ronden te laten tellen in plaats van 27. Volgens Mir zat er nog meer in het vat dan de P6. "Het was erg jammer. Ik kreeg juist het goede gevoel weer terug, waardoor ik blij en snel werd. Ik had nog wat over op het einde van de wedstrijd. Maar het is prima zo. Ik kan tevreden zijn, zeker over mijn eerste paar ronden. Het enige minpuntje was dat ik moeite had om de motor af te remmen; ik ging vaak erg wijd. Ik denk dat ik in elke ronde te ruim ging door bocht 10. Makkelijk was het dus ook weer niet."

Mir finishte ook als zesde bij de seizoensopener in Qatar en staat negende in de titelstrijd.