Mir: Quartararo 'verloor het meeste’ in Le Mans

Quartararo en Mir reden in Le Mans hun eerste MotoGP-race in de regen en hadden beide moeite om temperatuur in de banden te krijgen. Mir verloor in de laatste ronde het duel om de negende plaats en moest genoegen nemen met de elfde plaats, Quartararo liep met een negende plaats nog eens twee punten uit. In het klassement is het verschil nog steeds verwaarloosbaar, tien punten tussen de beide rijders. Mir denkt dat de Petronas Yamaha-rijder uiteindelijk het meeste heeft verloren. “Ik denk dat Quartararo dit weekend de te kloppen rijder is”, zei Mir donderdag voorafgaand aan de Aragon GP. “Hij is de rijder die aan kop gaat in het WK en kan het verliezen. Hij is zeker de coureur die het meeste verloren heeft in Le Mans. Hij was ontzettend snel en kon het niet beter doen, ten opzichte van zijn rivalen scoorde hij niet veel meer punten.”

Quartararo reageerde desgevraagd door Motorsport.com dat hij het inderdaad beter had kunnen doen op een droge baan, maar nam nog altijd genoegen met een handvol punten in zijn eerste MotoGP-regenrace. “Onder goede omstandigheden hadden we voor de overwinning kunnen vechten, we hadden een geweldig tempo”, zei de Fransman. “Ik denk dat we het potentieel hadden om op het podium te eindigen, ik zeg niet dat we verloren hebben, maar we waren beter dan in de regen. Ik voelde me [op een natte baan] nooit helemaal goed met de motor, het was een zware race. Ik ben nog steeds blij met het resultaat in de regen. Het was een mooi gevecht in de laatste ronde, maar op een droge baan hadden we kunnen winnen en meer kunnen scoren.

In de WK-stand staan Quartararo, Mir, Ducati-coureur Andrea Dovizioso en Yamaha-rijder Maverick Viñales op slechts negentien punten van elkaar.

Met medewerking van Lewis Duncan