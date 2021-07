Mir: Niet gedacht dat andere MotoGP-teams grote stap zouden maken

Mir werd vorig seizoen glansrijk wereldkampioen omdat zijn machine in bijna alle omstandigheden goed voor de dag kwam. Dit jaar heeft Suzuki echter een achterstand opgelopen. Mir verklaarde tijdens de TT van Assen dat het huidige pakket ‘niet genoeg’ is om zijn titel te verdedigen. Na het behalen van drie podiums in de eerste negen races staat Mir op 55 punten achterstand van kampioenschapsleider Fabio Quartararo. De ontwikkeling van MotoGP-motoren ligt door de coronacrisis grotendeels stil. Enkel Aprilia mag de krachtbron aanpassen omdat die formatie valt onder het concessiesysteem. Suzuki kon dus ook niet extreem veel doen aan de GSX-RR voor dit jaar. Mir gelooft overigens niet dat de bevriezing van de ontwikkeling iets te maken heeft met de situatie waarin Suzuki zich bevindt.

“Het heeft ons niet geholpen, maar het is ook niet zo dat we er slechter van zijn geworden”, verklaarde Mir in een exclusief interview met Motorsport.com. “Als de ontwikkeling niet stilgestaan had, konden we doorgaan met de ontwikkeling. Maar dat geldt ook voor anderen. Het is meer dat Suzuki niet echt een grote stap gevonden heeft om de motor beter te maken. Dat is het probleem. De filosofie van Suzuki kan ik normaal gesproken wel volgen, ze brengen niet een radicaal nieuwe motor. Maar in de wintertests hebben we alle andere merken met andere motoren gezien. Suzuki deed dat niet. We hadden een nieuw chassis, een nieuwe achterbrug, een ander blok. We zijn stap voor stap bezig met het verbeteren van de machine. Normaal werkt dat gewoon, maar je moet wel nieuwe onderdelen blijven introduceren. Ik moet zeggen dat ik het niet verwacht had dat anderen zo’n grote stap zouden maken. Dat kwam onverwacht, misschien ook wel voor Suzuki. Dat maakt het allemaal nog iets moeilijker.”

Hopen op een ommekeer zoals KTM

Na de zomerstop komt Suzuki met een systeem waarmee de rijhoogte van de achterkant van de machine aangepast kan worden. Alle andere fabrikanten maken hier al langere tijd gebruik van. Mir hoopt dat de update een soortgelijk effect heeft op de prestaties als het nieuwe chassis waar KTM in Mugello mee kwam. Die ontwikkeling heeft grote invloed gehad op de prestaties van de Oostenrijkse fabrikant. “KTM kreeg een flinke boost met een verbetering, zeker als je kijkt hoe [Miguel] Oliveira en [Brad] Binder nu presteren. Ze vechten voor de overwinning. Wij missen op dat vlak een beetje. We hebben al een achterstand omdat iedereen een holeshotapparaat heeft, dat hebben wij niet. Dat helpt qua acceleratie, maar wij hebben dat niet. Als we dat ook krijgen en Suzuki ook met andere dingen komt, moet ik nog zien waar we staan. Ik denk dat we sterk kunnen zijn.”