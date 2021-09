Mir “niet echt tevreden” met derde plaats in Aragon GP

De Suzuki-rijder kwam vanaf de zevende startplek naar de derde plaats op vier seconden van dagwinnaar Pecco Bagnaia. Mir had naar eigen zeggen het tempo had om voor de overwinning te vechten, maar Bagnaia en Marc Marquez waren al gevlogen toen de wereldkampioen van afgelopen seizoen kans kreeg om aan te sluiten. Een gebrek aan ontwikkeling bij de Suzuki ligt volgens Mir ten grondslag aan het feit dat de coureur achter de feiten aan loopt. Door de derde plaats zakte Mir ook een plekje in het kampioenschap, al pakte hij nog wel wat punten terug op de teleurgestelde klassementsleider Fabio Quartararo.

“Ik ben niet echt tevreden met de derde plaats”, aldus Mir. “Gedurende het weekend hebben we laten zien dat het tempo er is om voor de overwinning te vechten. Het begin was het slechtste moment van de race. Ik probeerde zoveel mogelijk rijders in te halen, maar dat was bij Jack [Miller] en Aleix [Espargaro] erg lastig. Toen het eenmaal lukte, hadden de koplopers al een grote voorsprong. Mijn tempo daarna was redelijk gelijk, maar ze waren al ver weg. Ik ben blij met wat we hebben laten zien, maar we konden niet voor de overwinning vechten. Daarom stemt dit podium me niet tevreden, maar een podium is wel een podium. Met de acceleratie van onze motor is het niet ideaal om als zevende te starten. Het is lastig inhalen, ik moet het vooral hebben van anderen die fouten maken. Anders wordt het echt lastig om iets te doen. Ik had aan het begin van de race ook moeite met inhalen, ik verloor door de acceleratie veel op het rechte stuk. Daar moeten we aan werken, het is echt iets om in Misano een oplossing voor te vinden.”

Opmars Rins stokt door bandenprobleem

Zijn teamgenoot Alex Rins moest ook terugkomen na een matige kwalificatie. Hij begon als twintigste en reed rap naar de twaalfde stek. Vanaf daar werd het een lastige wedstrijd, vooral vanwege “een vreemd probleem” met de hardste compound voorband. “Het was een ontzettend moeilijke race”, verklaarde de Suzuki-man. “Ik kon in het eerste deel van de race inhalen. Daarna wilde ik nog wat rijders pakken, maar op de rechte stukken moest ik voorzichtig zijn met de achterband. Het was heel eenvoudig die op te branden. Toen ik Pol Espargaro te pakken had, zat [Takaaki] Nakagami nog vier tot zeven tienden voor me en toen gebeurde er iets vreemds. De voorkant voelde ineens een stuk minder goed, het was lastig om af te remmen en elke keer leek het alsof de voorkant weg zou glijden. Ik ben rustig gebleven en zat de laatste ronden achter Iker Lecuona. Ik wilde hem wel inhalen, maar dat kon niet omdat hij steeds zo laat remde.”

Rins was niet de enige met bandenproblemen. Quartararo maakte er na afloop van de race ook melding van.