Joan Mir en Jack Miller waren op het circuit van Portimao aan het knokken voor de derde plek, vlak achter Johann Zarco. Raceleider Fabio Quartararo had inmiddels een ruime voorsprong opgebouwd. In de negentiende omloop, met nog zeven ronden te gaan, probeerde Miller Mir te verschalken aan het einde van het rechte stuk bij start-finish. De Australiër wilde Mir, die aan het begin van de race een tijdje aan de leiding reed, bij de eerste bocht inhalen, positioneerde zich aan de binnenkant maar verloor er de voorzijde van de Ducati. Zijn motor kegelde die van Mir onderuit.

Mir was na afloop mild voor Miller. "Het is een fout, maar het had mij eveneens kunnen overkomen", aldus de MotoGP-kampioen van 2020. "Ik heb dit in het verleden zelf ook al een paar keer meegemaakt. Ik weet dat hij het niet met opzet deed. Hij wilde mij gewoon inhalen bij een rempunt waar geen ruimte was. Ik was zelf ook laat aan het remmen. Zijn voorkant blokkeerde vervolgens. Jammer. Maar zogezegd, ik heb deze fout ook een paar keer gemaakt. Dus ik hoop dat hij hier iets van geleerd heeft en het niet nog een keer gebeurt."

Miller: "Dit is shitty"

Over de schuldvraag bestond in Portugal geen discussie; Miller trok na afloop het boetekleed aan. De fabrieksrijder van Ducati, die naar verluidt moet vrezen voor zijn plek en praat met LCR Honda, voelt zich rot over het voorval. "De race verliep prima en ik had in de eerste zestien ronden goed op mijn banden gepast. Ik begon aan te zetten en liep in op de rijders vooraan. Toen ik bij hen was, ging Zarco langs Mir. Ik moest toen ook een inhaalmanoeuvre maken. Ik probeerde drie ronden lang om er in bocht 1 dicht genoeg op te zitten, en voor mijn gevoel zat ik dat ook. Ik wilde gaan inhalen en zat behoorlijk aan de binnenkant. Ik weet niet of ik daar een vochtige plek raakte, maar ik verloor de voorkant en tikte hem onderuit. Op deze manier crashen is altijd shitty. Een rivaal onderuit rijden maakt het nog erger. Ik voel me erg rot hierover. Maar het is wat het is."