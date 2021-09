Mir laakt gemiste kansen: "In 2022 moeten we op scherp staan"

De regerend wereldkampioen kwam zondag als vijfde aan de finish in de GP van San Marino, maar werd na de finish nog een plek teruggezet vanwege het overschrijden van track limits in de laatste ronde. WK-leider Fabio Quartararo eindigde op de tweede plaats en bouwde zijn voorsprong op Mir uit tot 67 punten. De Spanjaard heeft nog een mathematische kans op de titel, maar zegt zelf dat zijn jacht op titelprolongatie nu verleden tijd is. Een frustrerende constatering, aangezien Mir zichzelf een betere coureur vindt dan een jaar geleden. De crux zit voor de coureur van Mallorca vooral in het feit dat de GSX-RR maar minimaal verbeterd is gedurende het seizoen.

“Ik ben boos”, stak Mir zondag na de race van wal. “Ik ken mijn potentie dit jaar, ik voel dat ik beter presteer dan ooit tevoren. Ik maak minder fouten, ben over het algemeen een betere rijder en kan niet voor het kampioenschap gaan. Daar heb ik het moeilijk mee. Aan de andere kant moet ik ook blij zijn met de weg die we samen met Suzuki ingeslagen zijn. We zien allemaal wat er gaande is, ik geloof dat het team echt wel aan het pushen is. We kunnen de volgende races als een pre-season gebruiken, elk raceweekend is een kans om informatie te verzamelen en verbeteringen te vinden. Dat hebben we zeker nodig. Dat is volgens mij een slimme werkwijze. Als ik nu een kans krijg om wat races te winnen en acties te doen aan het eind van de race, maakt het niet zoveel uit als we een nulscore hebben. Dat verandert de zaak wel, maar ik wil in eerste instantie de kans hebben om de race te winnen. Ik heb me in deze race goed vermaakt. In de laatste ronde ging het om meer dan alleen de vierde plaats, het was een mooi duel met Marc [Marquez] en Jack [Miller].”

Mir heeft al met Suzuki gesproken om ervoor te zorgen dat het team er volgend seizoen vanaf de eerste ronde staat voor een nieuwe aanval op de titel. “Ik voelde meteen een reactie na dat gesprek”, vervolgde Mir. “Natuurlijk moet je als rijder zorgen dat je steeds meer snelheid kunt vinden, maar ik kan niet meer klagen over het werk dat we verzet hebben. Ze doen alles om ons het goede materiaal te geven. Ik vind het teleurstellend dat we op een andere manier aan de eerste race begonnen zijn, we hadden er heel anders voor kunnen staan. Maar dit is een team, we leren van onze fouten en ik weet zeker dat het de goede kant opgaat. Dat hebben we een paar maanden geleden duidelijk gemaakt en nu weet ik dat er hard gewerkt wordt.”