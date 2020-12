Mir kijkt uit naar duel met Marquez: “Wij kunnen nog beter”

Marquez kwam tijdens de Grand Prix van Spanje ten val en liep daar een zware armblessure op. Hoewel hij hoopte terug te keren en alsnog aanspraak te maken op de wereldtitel, bleek de situatie een stuk ernstiger dan aanvankelijk gedacht. Het herstel van Marquez verliep ook voor Honda een stuk langzamer dan gehoopt. Suzuki-rijder Mir profiteerde van de situatie. In een seizoen waarin andere rijders zeer inconsistent presteerden, stond hij zeven keer op het podium. Ook pakte hij tijdens de GP van Europa zijn eerste overwinning, een week later besliste hij de titelstrijd in zijn voordeel. Ondanks dat Mir stellig van mening is dat zijn wereldtitel vanwege de afwezigheid van Marquez niet minderwaardig is, kijkt hij uit naar een duel met de Repsol Honda-rijder.

“Het wordt zeker heel mooi, ik kan niet wachten op een mooi gevecht met Marc”, zei Mir in gesprek met de collega’s The Tank Slappers Podcast, de Engelstalige MotoGP-podcast van Motorsport Network. “De waarheid is dat we meer snelheid moeten vinden met onze Suzuki, we hebben een motor die heel goed gebalanceerd is. Maar het is niet de snelste motor. Om Marc te verslaan hebben we dat wel nodig, dat is heel belangrijk. We hebben het kampioenschap gewonnen omdat ik slim was, niet omdat ik het snelste pakket tot mijn beschikking had. Het betekent dat ik goed met de druk om kon gaan met dit pakket, we zijn absoluut niet de sterkste wat betreft snelheid. Als we dat nog kunnen vinden, kunnen we voor pole-positions vechten en in elke GP voor de overwinning overwinning strijden. Dan kunnen we ook met Marc vechten. Ik denk dat wij nog een grote marge hebben om beter te worden. Ik ben geen nieuwkomer meer, maar ik moet nog veel ervaring opdoen en moet nog veel leren. Ik denk dat ik meer kan leren dan de anderen.”

Voor volgend seizoen zal het aanzien van Mir veranderen. Gevraagd of dat druk met zich meebrengt, zei Mir: “Zeker, dat is druk. Je wint een wereldtitel maar de volgende opgave is om het een jaar later te herhalen. Dat is het doel, je kunt niet zeggen dat je voor de top-vijf gaat. Nu ik een wereldtitel heb wordt het belangrijk om dit resultaat te herhalen, daar zullen we voor vechten.”

Het is overigens nog maar zeer de vraag of Marquez komend seizoen wel vanaf de eerste race kan rijden. De Spanjaard werd recent opnieuw geopereerd en heeft een herstel van vijf tot zes maanden voor de boeg.