Mir scoorde drie podiumfinishes in de eerste elf races van dit seizoen en staat momenteel gedeeld tweede in het klassement met een achterstand van 47 punten op WK-leider Fabio Quartararo. De Spanjaard sleepte zondag in een chaotische Grand Prix van Oostenrijk op de valreep een vierde plaats uit het vuur. Er zal echter nog wat moeten gebeuren als Mir zijn wereldtitel in de MotoGP wil prolongeren. “Ik denk dat we wel twee of drie races moeten winnen om kampioen te worden”, zei Mir, die in 2020 slechts één race wist te winnen. “Nu komen voor ons de betere races op circuits die gunstig voor ons zijn en ik denk dat er wel degelijk kansen komen. Het belangrijkste is om op de motor te blijven zitten, zeker op een dag zoals die van zondag. Maar we moeten ook zorgen dat we de motor verder verbeteren en uiteraard races winnen. Dat is de sleutel, ik denk dat we minimaal twee races moeten winnen voor de titel. Het zou een verrassing zijn als dat niet nodig is.”

Mir kwam tijdens de race van zondag binnen toen de regen met bakken uit de hemel kwam. Hoewel hij denkt dat racewinnaar Brad Binder de beste keuze maakte, had de Suzuki-man geen spijt van zijn motorwissel. “Eigenlijk dacht ik eraan om buiten te blijven, het was nog maar drie ronden. Ik dacht dat ik in dat geval voor de overwinning had kunnen vechten, Binder bleef buiten”, vervolgde Mir, die net als Quartararo aan het kampioenschap dacht. “Aan de andere kant zat ik in de groep en zag ik dat Fabio, Bagnaia – mijn directe rivalen in het kampioenschap – naar binnen gingen en toen was het een makkelijke keuze. Ik ben ze gevolgd en dat was het. Ik vroeg me wel af waar we mee bezig waren, het duurde nog maar drie ronden. Het scheelde niet veel, ik had ook kunnen winnen door op de baan te blijven. Natuurlijk had ik in een andere positie kunnen beslissen om niet naar binnen te komen, Binder deed het juiste. We moeten ook kijken naar het kampioenschap en dan was dit de juiste keuze.”