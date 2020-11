Mir gefocust op belangrijk weekend: “Ik kan niet relaxen”

Pas voor de vijfde keer dit seizoen ging Mir onderuit in de tweede vrije training voor de Valencia GP, dit weekend op het Circuit Ricardo Tormo. De Spanjaard ging even daarvoor op de harde voorband naar buiten en dat bleek een keuze waar hij zich niet helemaal comfortabel mee voelde. Het zorgde ervoor dat Mir buiten de top-tien viel in de gecombineerde tijdenlijst. Vooralsnog baart het hem geen zorgen. Hij stelt dat er nog voldoende ‘marge’ is om in de aankomende sessies op te schuiven.

“Het was over het algemeen een goede dag”, aldus Mir. “Ik crashte in de tweede training toen ik met de hardste voorband reed. De temperatuur voor het gebruik van dit band was op het randje en ik crashte. Het probleem was dat ik niet hetzelfde goede gevoel had met de tweede motor. Dit was niet helemaal goed. Daardoor kon ik m’n rondetijd niet verbeteren met de medium [achterband] en de gebruikte voorband. Maar ik denk dat we nog marge hebben om beter te worden. We weten wat we moeten doen, dus dat gaan we morgen in de praktijk brengen.”

Afgezien van Fabio Quartararo hadden de meeste rivalen van Mir de zaken vrijdag aardig op orde. Gevraagd wat dat voor hem betekent, zei hij: “Ik kan niet relaxen, dat kan nooit. Deze rijders zijn helemaal gek en daar bedoel ik mezelf ook mee”, vervolgde hij lachend. “Het is waar dat ons tempo op de mediums heel goed is, het is met de harde voorband niet slecht maar de medium is beter. Ik was niet zo snel op de softs omdat het gevoel niet zo goed was. Normaal gesproken was dat wel gelukt. Er zijn veel rijders die snel zijn. Morbidelli was in de eerste training heel sterk, in de tweede training scheelde het niet veel. Er zijn heel veel rijders die gewoon heel sterk zijn. We moeten blijven werken. Hopelijk kunnen we onze tijd verbeteren in de derde training, relaxen is er wat dat betreft niet bij.”